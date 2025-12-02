Haris Džinović zbog jednog pitanja prekinuo intervju

Izvor:
Telegraf
02.12.2025
21:57
Poznate ličnosti okupile su se na događaju povodom proslave 25 godina karijere pjevača Željka Vasića.
Među zvanicama bili su Željkovi prijatelji i kolege Haris Džinović i Aco Pejović.
Haris Džinović zbog jednog pitanja rešio je da prekine intervju.
- Ne mogu da se sjetim mojih 25 godina karijere. Sa Željkom se privatno družim, to je to - rekao je na početku Džinović.
Na pitanje da njegove kolege često kažu da je estrada zmijarnik, pjevač je kratko promentarisao, a onda naprasno napustio intervju.
- Ne znam to, pitajte nekog drugog - rekao je on, pa otišao.
