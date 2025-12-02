Oprez: Ponovo se pojavio lažni novac, ovako ga prepoznajte

Filmski novac je ponovo u opticaju. Na to je ponovo upozorila međimurska policija, a radi se o novcu koji se koristi kao rekvizit prilikom snimanja filmova, serija i slično.

Najčešće je napravljen od običnog papira i nema zaštitna obilježja.

Tokom ponedjeljka policija je dobila prijavu da djeca na kiosku u Masarikovoj ulici u Čakovcuu Hrvatskoj pokušavaju da kupe sok lažnom novčanicom. Bilo je to oko 13 sati kada su se djeca pojavila na kiosku sa novčanicom od 20 evra.

U zamjenu za sok, radnica je dobila novčanicu od 20 evra na kojoj je jasno bio istaknut natpis “Onli for mošn pikčr purposis – kopi” (“Samo za potrebe snimanja filma – kopija”).

Odmah je posumnjala u ispravnost evra i pozvala policiju, koja je brzo stigla na lice mjesta. Novčanica je oduzeta, a policija intenzivno sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve relevantne činjenice, odnosno gdje su djeca nabavila novčanicu, da li su je po nečijem nalogu trebala zamijeniti za prave evre.

Falsifikatima plaćali u pekarama, na pumpama

"Upozoravamo građane, posebno trgovce, da prilikom preuzimanja novčanica obrate pažnju na moguće falsifikate, a svaku sumnju u originalnost novčanica odmah prijave policiji na broj 192. Novac koji se koristi kao rekvizit prilikom snimanja filmova, serija i slično, najčešće je napravljen od običnog papira", kažu u policiji.

Kada takvu novčanicu uzmete u ruku, ona ne šuška kao prava, koja je napravljena od specijalnog, pamučnog papira.

Takođe, filmski novac nema zaštitna obilježja, kao što su vodeni žig, zaštitna nit i slično. Više informacija o zaštiti i provjeri zaštitnih obilježja novčanica evra dostupno je na internet stranicama Hrvatske narodne banke i Evropske centralne banke – apeluju iz međimurske policije.

Istovremeno podsjećaju da je tokom prošle godine na području PU međimurske zabilježeno nekoliko takvih plaćanja lažnim novčanicama u prodavnicama, pekarama i benzinskim pumpama, prenosi "Jutarnji list".