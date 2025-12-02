Logo
Large banner

Oprez: Ponovo se pojavio lažni novac, ovako ga prepoznajte

Izvor:

Jutarnji.hr

02.12.2025

21:38

Komentari:

0
Опрез: Поново се појавио лажни новац, овако га препознајте
Foto: Pixabay

Filmski novac je ponovo u opticaju. Na to je ponovo upozorila međimurska policija, a radi se o novcu koji se koristi kao rekvizit prilikom snimanja filmova, serija i slično.

Najčešće je napravljen od običnog papira i nema zaštitna obilježja.

Доналд Трамп

Svijet

Tramp: Moguć napad na svaku zemlju

Tokom ponedjeljka policija je dobila prijavu da djeca na kiosku u Masarikovoj ulici u Čakovcuu Hrvatskoj pokušavaju da kupe sok lažnom novčanicom. Bilo je to oko 13 sati kada su se djeca pojavila na kiosku sa novčanicom od 20 evra.

U zamjenu za sok, radnica je dobila novčanicu od 20 evra na kojoj je jasno bio istaknut natpis “Onli for mošn pikčr purposis – kopi” (“Samo za potrebe snimanja filma – kopija”).

Odmah je posumnjala u ispravnost evra i pozvala policiju, koja je brzo stigla na lice mjesta. Novčanica je oduzeta, a policija intenzivno sprovodi kriminalističku istragu kako bi utvrdila sve relevantne činjenice, odnosno gdje su djeca nabavila novčanicu, da li su je po nečijem nalogu trebala zamijeniti za prave evre.

Falsifikatima plaćali u pekarama, na pumpama

"Upozoravamo građane, posebno trgovce, da prilikom preuzimanja novčanica obrate pažnju na moguće falsifikate, a svaku sumnju u originalnost novčanica odmah prijave policiji na broj 192. Novac koji se koristi kao rekvizit prilikom snimanja filmova, serija i slično, najčešće je napravljen od običnog papira", kažu u policiji.

Пожар у требињској болници

Gradovi i opštine

Detalji velikog požara u trebinjskoj bolnici

Kada takvu novčanicu uzmete u ruku, ona ne šuška kao prava, koja je napravljena od specijalnog, pamučnog papira.

Takođe, filmski novac nema zaštitna obilježja, kao što su vodeni žig, zaštitna nit i slično. Više informacija o zaštiti i provjeri zaštitnih obilježja novčanica evra dostupno je na internet stranicama Hrvatske narodne banke i Evropske centralne banke – apeluju iz međimurske policije.

Istovremeno podsjećaju da je tokom prošle godine na području PU međimurske zabilježeno nekoliko takvih plaćanja lažnim novčanicama u prodavnicama, pekarama i benzinskim pumpama, prenosi "Jutarnji list".

Podijeli:

Tagovi:

novac

lažni novac

falsifikat

falsifikovani novac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Бака дјевојчице (12) коју су упуцали њемачки полицајци: ''Ставили су јој пиштољ на главу, лежала је крвава''

Svijet

Baka djevojčice (12) koju su upucali njemački policajci: ''Stavili su joj pištolj na glavu, ležala je krvava''

2 h

0
Ове двије фризуре ће бити у тренду наредне године

Stil

Ove dvije frizure će biti u trendu naredne godine

2 h

0
Жељко Обрадовић открио детаље око одласка из Партизана

Košarka

Željko Obradović otkrio detalje oko odlaska iz Partizana

2 h

0
Паљење аута, дрога, оружје: 19 оптужених у великој акцији у Српској

Hronika

Paljenje auta, droga, oružje: 19 optuženih u velikoj akciji u Srpskoj

2 h

0

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Časna sestra prijavila da je napao muškarac: Policija otkrila šta se zapravo desilo

4 h

0
Румуни ухапшени у Хрватској: За паре превозили мигранте

Region

Rumuni uhapšeni u Hrvatskoj: Za pare prevozili migrante

6 h

0
Lisice zatvor pritvor

Region

Mladić (28) uhapšen zbog sumnje da je koristio falsifikovane novčanice

7 h

0
Случај пожара у дискотеци у Кочанима - сви оптужени негирали кривицу

Region

Slučaj požara u diskoteci u Kočanima - svi optuženi negirali krivicu

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

54

Đokić za ATV: Cijene struje u Srpskoj ostaju najniže u regionu

22

40

Završen sastanak Putina i Vitkofa u Kremlju

22

37

Vuk Karadžić dobija trg u Beču

22

30

Tinejdžer (16) iz BiH pokušao da uđe u Njemačku sa lažnim dokumentima

22

27

Koje je idealno vrijeme za večeru tokom zime?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner