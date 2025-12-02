Slučaj požara u diskoteci u Kočanima - svi optuženi negirali krivicu

Svi optuženi za požar u diskoteci "Puls" u Kočanu, u kojem su stradale 62 uglavnom mlade osobe, a preko 200 ih je bilo povrijeđeno, izjasnili su se na ročištu da nisu krivi, javljaju tamošnji mediji.

Svih 35 optuženih pojedinaca i predstavnika tri kompanije za požar u "Pulsu" izjasnili su se da nisu krivi za krivična djela koja im stavljaju na teret.

Zdravlje Ovo su rani znakovi nedostatka vitamina C: Ne ignorišite ih

Prvooptuženi Dejan Jovanov, vlasnik "Pulsa", na pitanje sudije Dijane Gruevske-Ilievske da li razumije optužbe protiv njega, odgovorio je da zna za šta je optužen, ali da se ne osjeća krivim za krivična djela koja mu se stavljaju na teret.

- Znam i razumijem za šta sam optužen. Ne osjećam se krivim za ove zločine koji mi se stavljaju na teret - rekao je prvooptuženi.

Njegov sin Mihail Jovanov, takođe, rekao je da se ne osjeća krivim za djela za koja je optužen.

Otac povrijeđenog djeteta i brat prvooptuženog Todor Jovanov izjasnio se, takođe, da nije kriv.

Svijet Pored Mogerinijeve, uhapšen i Stefano Sanino

Optužena Milka Edrovska je izrazila saučešće porodicama poginulih, dodajući da zna njihovu bol i naglasila da se ne osjeća krivom, prenijeli su skopski mediji.

Okrivljeni Ognjan Georgiev naveo je da ne zna zašto je optužen, kao i zašto se nalazi u sudu, dodajući da se ne osjeća krivim.

- Penzioner sam i bilo kakvo krivično djelo za koje se teretim je samim tim zastarjelo. Nisam kriv i trebalo bi da budem slobodan, a vjerovatno sam optužen da bih bio u broju, da nas bude više. Nakon izlaganja mog advokata, želim da sud to uzme u obzir i donese odluku da budem oslobođen - rekao je Georgiev.

Ljupčo Stamenkov se, kao i ostali optuženi izjasnio da ne osjeća krivicu i da ne zna zašto se protiv njega vodi postupak.

Hronika Želimir Petković osumnjičen za silovanje u Banjaluci!

Bivši gradonačelnik Kočana Okrivljeni Nikolčo Gocev je odbacio krivicu, kao i Ratko Dimitrov.

Krivicu su negirali i Nikolčo Iliev, jedan od bivših gradonačelnika Kočana, Ljupčo Papazov, takođe nekadašnji gradonačelnik, Jane Jančevski, Lazar Zaharijev, Ivica Grozdanov, Martin Đorđijev, koji je bio dio obezbjeđenja i Stojančo Dimitriev.

Bivši direktor Direkcije za zaštitu i spasavanje i sadašnji ministar Bekim Maksuti rekao je da se ne osjeća krivim i smatra da je optužnica politički motivisana, a dokazi pravno neosnovani.

I optuženi Dževat Selmani, Ljupčo Grnčištanov, bivši ministri ekonomije Valjon Saraćini i Krešnik Bekteši su se izjasnili kao nevini.

Zanimljivosti Vjeruje se da ako na ovih 5 datuma okitite jelku, pratiće vas sreća, ljubav i bogatstvo cijele godine

Dževair Kamberi, Šofket Hazari i Zoran Nikolovski, Bekim Hadžiu, Arlinda Kasapi, Mile Ampov, Blaška Eftimova, Vesna Kuzmanovska Razmena Čekić-Durović, te vlasnik agencije za obezbjeđenje Rubikon, Aleksandar Načev takođe ne osjećaju krivicu za krivična djela za koja su osumnjičeni i optuženi.

Pravna lica "MMMM Cafe LLC", "Rubicon Securities" i "Venci Project" izjavila su da ne priznaju optužnicu.

Svi su, tokom izjašnjavanja, izrazili najdublja saučešća porodicama stradalih.

BiH Košarac: Mi ne blokiramo, već branimo Srpsku od napada

Suđenje za požar u "Pulsu", koji se dogodio 16 marta ove godine, počelo je prošlog mjeseca i ovo je drugo ročište.