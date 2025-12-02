Najmonstruozniji hrvatski serijski ubica stigao na sud, doveli ga specijalci

Pod opsadnim stanjem i neviđenim mjerama osiguranja, specijalci naoružani do zuba doveli su danas na Županijski sud u Varaždinu Srđana Mlađana (44), jednog od najokrutnijih hrvatskih ubica.

Devet mjeseci nakon što je podignuta nova optužnica koja ledi krv u žilama, optužno vijeće odlučilo je potvrditi optužnicu. Mlađanov izlazak na slobodu, predviđen za 2027. godinu, sada je pod velikim upitnikom.

Opsada u Varaždinu

Scenario je nalikovao na filmski. Prvo je na parking suda stigao civilni policijski kombi iz kojeg su izašli policajci u civilu i detaljno pregledali cijelo područje. Ubrzo nakon toga, pod rotacijama je stigao prvi policijski kombi, a iza njega i pravosudni u kojem se nalazio Mlađan. Kolonu je zatvarao još jedan kombi pun specijalaca s dugim cijevima.

Zgrada suda bila je u potpunosti blokirana, s pravosudnim policajcima i pripadnicima osiguranja raspoređenima na svakih desetak metara, piše Jutarnji.

Iz kombija je izašao vezanih ruku i nogu, odjeven u teksas košulju i farmerice, s moderno ošišanom frizurom. Na nogama je nosio bijele Najk patike s narandžastim pertlama, a u rukama plavu fasciklu. Uprkos situaciji, nije skrivao pogled, već je hladnokrvno pogledao ravno u objektiv fotoreportera prije nego što su ga uveli u zgradu.

Mlađan je, kao i u maju, insistirao na tome da lično prisustvuje sjednici i suoči se s vijećem.

Iz zatvora naručivao otmice i ubistva?

Nova optužnica, zbog koje mu prijeti višegodišnja zatvorska kazna, tereti ga da je od oktobra do decembra 2021. godine, dok je služio kaznu u zatvoru u Lepoglavi, podsticao drugog zatvorenika na činjenje teških krivičnih djela. Prema navodima tužilaštva, Mlađan je od svog cimera tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije osobe za koje je smatrao da su u prethodnim postupcima svjedočile na njegovu štetu.

Popis meta navodno je bio dugačak. Zatvorenik kojem se Mlađan obratio nije pristao na monstruozni plan, već je sve prijavio. Istraga je trajala mjesecima, a tužioci su obavili niz razgovora i prikupili dokaze. Zanimljivo je da su tužioci na prošlom ročištu odustali od tačke optužnice za računarsku prevaru, jer oštećeni nije podnio prijedlog za progon.

Ključni svjedok je vjenčani kum

Čini se da je glavni teret istrage pao na leđa Mlađanovog venčanog kuma i bivšeg zatvorskog cimera. Upravo je on, sudeći prema svemu, bio taj od kojeg je "sisački monstrum" tražio da izvrši krvavu osvetu. Kum je o Mlađanu progovorio i u dokumentarcu "Srđan Mlađan - Rođeni ubica" novinara Andrije Jarka i Darija Todorovića.

"Srđan je najopasnija osoba i najgori monstrum te najveći prevarant", rekao je tada za njega.

Krvavi trag koji se ne zaboravlja

Mlađan je svoja prva ubistva počinio kao 16-godišnjak. Njegov krvavi pohod uključuje ubistvo Elizabete Šubić, koju nije ni poznavao, i penzionera Petra Jančića. Kasnije je ubio i policajca Milenka Vranjkovića Kinga, opljačkao banku, a tokom dopusta iz zatvora nije se vratio, već je uzeo cijelu porodicu za taoce. U sudnici je jednom prilikom nasrnuo na sestričinu, a njegove izjave poput "Za mene je jedino rješenje metak!" i "Vidimo se u paklu!" ušle su u anale hrvatskog pravosuđa i crne hronike.