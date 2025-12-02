Logo
Large banner

Najmonstruozniji hrvatski serijski ubica stigao na sud, doveli ga specijalci

Izvor:

Jutarnji.hr

02.12.2025

14:14

Komentari:

0
Најмонструознији хрватски серијски убица стигао на суд, довели га специјалци

Pod opsadnim stanjem i neviđenim mjerama osiguranja, specijalci naoružani do zuba doveli su danas na Županijski sud u Varaždinu Srđana Mlađana (44), jednog od najokrutnijih hrvatskih ubica.

Devet mjeseci nakon što je podignuta nova optužnica koja ledi krv u žilama, optužno vijeće odlučilo je potvrditi optužnicu. Mlađanov izlazak na slobodu, predviđen za 2027. godinu, sada je pod velikim upitnikom.

Opsada u Varaždinu

Scenario je nalikovao na filmski. Prvo je na parking suda stigao civilni policijski kombi iz kojeg su izašli policajci u civilu i detaljno pregledali cijelo područje. Ubrzo nakon toga, pod rotacijama je stigao prvi policijski kombi, a iza njega i pravosudni u kojem se nalazio Mlađan. Kolonu je zatvarao još jedan kombi pun specijalaca s dugim cijevima.

Zgrada suda bila je u potpunosti blokirana, s pravosudnim policajcima i pripadnicima osiguranja raspoređenima na svakih desetak metara, piše Jutarnji.

Iz kombija je izašao vezanih ruku i nogu, odjeven u teksas košulju i farmerice, s moderno ošišanom frizurom. Na nogama je nosio bijele Najk patike s narandžastim pertlama, a u rukama plavu fasciklu. Uprkos situaciji, nije skrivao pogled, već je hladnokrvno pogledao ravno u objektiv fotoreportera prije nego što su ga uveli u zgradu.

Mlađan je, kao i u maju, insistirao na tome da lično prisustvuje sjednici i suoči se s vijećem.

Iz zatvora naručivao otmice i ubistva?

Nova optužnica, zbog koje mu prijeti višegodišnja zatvorska kazna, tereti ga da je od oktobra do decembra 2021. godine, dok je služio kaznu u zatvoru u Lepoglavi, podsticao drugog zatvorenika na činjenje teških krivičnih djela. Prema navodima tužilaštva, Mlađan je od svog cimera tražio da nakon izlaska na slobodu pronađe, otme i ubije osobe za koje je smatrao da su u prethodnim postupcima svjedočile na njegovu štetu.

Popis meta navodno je bio dugačak. Zatvorenik kojem se Mlađan obratio nije pristao na monstruozni plan, već je sve prijavio. Istraga je trajala mjesecima, a tužioci su obavili niz razgovora i prikupili dokaze. Zanimljivo je da su tužioci na prošlom ročištu odustali od tačke optužnice za računarsku prevaru, jer oštećeni nije podnio prijedlog za progon.

Ključni svjedok je vjenčani kum

Čini se da je glavni teret istrage pao na leđa Mlađanovog venčanog kuma i bivšeg zatvorskog cimera. Upravo je on, sudeći prema svemu, bio taj od kojeg je "sisački monstrum" tražio da izvrši krvavu osvetu. Kum je o Mlađanu progovorio i u dokumentarcu "Srđan Mlađan - Rođeni ubica" novinara Andrije Jarka i Darija Todorovića.

"Srđan je najopasnija osoba i najgori monstrum te najveći prevarant", rekao je tada za njega.

Krvavi trag koji se ne zaboravlja

Mlađan je svoja prva ubistva počinio kao 16-godišnjak. Njegov krvavi pohod uključuje ubistvo Elizabete Šubić, koju nije ni poznavao, i penzionera Petra Jančića. Kasnije je ubio i policajca Milenka Vranjkovića Kinga, opljačkao banku, a tokom dopusta iz zatvora nije se vratio, već je uzeo cijelu porodicu za taoce. U sudnici je jednom prilikom nasrnuo na sestričinu, a njegove izjave poput "Za mene je jedino rješenje metak!" i "Vidimo se u paklu!" ušle su u anale hrvatskog pravosuđa i crne hronike.

Podijeli:

Tagovi:

Serijski ubica

Hrvatska

Suđenje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Затвореник покушао самоубиство у ћелији, а када је пребачен у болницу искористио прилику за бијег

Svijet

Zatvorenik pokušao samoubistvo u ćeliji, a kada je prebačen u bolnicu iskoristio priliku za bijeg

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Hronika

Serijski silovatelj na slobodi: Sud mu smanjio kaznu

22 h

0
Пали серијски лопови: Крали торбице и новчанике, подизали паре са картица

Hronika

Pali serijski lopovi: Krali torbice i novčanike, podizali pare sa kartica

1 sedm

0
Ухапшен серијски лопов, на мети му биле фарме

Hronika

Uhapšen serijski lopov, na meti mu bile farme

3 sedm

0

Više iz rubrike

Часна сестра лажно пријавила да је нападнута

Region

Časna sestra lažno prijavila da je napadnuta

4 h

0
Осуђена бивша предсједница Врховног суда: Весна Меденица мора у затвор

Region

Osuđena bivša predsjednica Vrhovnog suda: Vesna Medenica mora u zatvor

4 h

1
Сарајево смог магла

Region

Gušimo se u smogu: BiH na vrhu liste među zemljama Balkana sa zagađenim vazduhom

4 h

0
Потрага у Словенији: Нестала д‌јевојчица (15)

Region

Potraga u Sloveniji: Nestala d‌jevojčica (15)

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Android dobija znatno brži Wi-Fi

15

29

Dodik: Iz Sarajeva pokušavaju da se peru, ali neke prljavštine se nikad ne daju oprati

15

28

Dosije: Ubistvo Slađane Milošević

15

27

Banke ovo ne govore: Šta se dešava kada u bankomatu nema novca

15

20

Čuvajte krompir uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner