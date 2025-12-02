Časna sestra lažno prijavila da je napadnuta

Izvor:
02.12.2025
Zagrebačka policija saopštila je da je časna sestra lažno prijavila da je na ulici napao nepoznati muškarac.
Nakon kriminalističkog istraživanja, utvrđeno je da je 35-godišnjakinja sama sebi nanijela povrede nožem koji je prethodno kupila u trgovini u Zagrebu.
Iz zagrebačke Policijske uprave podsjećaju da su u petak, 28. novembra, saopštili o povređivanju žene zbog čega je pokrenuta istraga.
Policajci su tada razgovarali sa više osoba i proveli niz mjera radi utvrđivanja svih okolnosti.
Juče, dan nakon što je otpuštena iz bolnice, 35-godišnjakinja je u policiji podnijela krivičnu prijavu tvrdeći da ju je ranio nepoznati počinilac koji joj je prišao na ulici i povrijedio je nožem.
Intenzivnim provjerama utvrđeno je da je žena lažno prijavila krivično djelo kako bi policiju dovela u zabludu, iako je znala da je lažno prijavljivanje krivično djelo.
Policija će protiv 35-godišnjakinje podnijeti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.
Nakon što je potvrđeno da je riječ o samopovređivanju, policijski službenici su pozvali hitnu medicinsku pomoć.
Po odluci ljekara, žena je prevezena u zdravstvenu ustanovu radi daljeg zbrinjavanja.
