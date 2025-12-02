Časna sestra lažno prijavila da je napadnuta

Zagrebačka policija saopštila je da je časna sestra lažno prijavila da je na ulici napao nepoznati muškarac.

Nakon kriminalističkog istraživanja, utvrđeno je da je 35-godišnjakinja sama sebi nanijela povrede nožem koji je prethodno kupila u trgovini u Zagrebu.

Iz zagrebačke Policijske uprave podsjećaju da su u petak, 28. novembra, saopštili o povređivanju žene zbog čega je pokrenuta istraga.

Policajci su tada razgovarali sa više osoba i proveli niz mjera radi utvrđivanja svih okolnosti.

Juče, dan nakon što je otpuštena iz bolnice, 35-godišnjakinja je u policiji podnijela krivičnu prijavu tvrdeći da ju je ranio nepoznati počinilac koji joj je prišao na ulici i povrijedio je nožem.

Intenzivnim provjerama utvrđeno je da je žena lažno prijavila krivično djelo kako bi policiju dovela u zabludu, iako je znala da je lažno prijavljivanje krivično djelo.

Policija će protiv 35-godišnjakinje podnijeti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.

Nakon što je potvrđeno da je riječ o samopovređivanju, policijski službenici su pozvali hitnu medicinsku pomoć.

Po odluci ljekara, žena je prevezena u zdravstvenu ustanovu radi daljeg zbrinjavanja.