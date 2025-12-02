Logo
Large banner

Časna sestra lažno prijavila da je napadnuta

Izvor:

SRNA

02.12.2025

11:30

Komentari:

0
Часна сестра лажно пријавила да је нападнута

Zagrebačka policija saopštila je da je časna sestra lažno prijavila da je na ulici napao nepoznati muškarac.

Nakon kriminalističkog istraživanja, utvrđeno je da je 35-godišnjakinja sama sebi nanijela povrede nožem koji je prethodno kupila u trgovini u Zagrebu.

Iz zagrebačke Policijske uprave podsjećaju da su u petak, 28. novembra, saopštili o povređivanju žene zbog čega je pokrenuta istraga.

Policajci su tada razgovarali sa više osoba i proveli niz mjera radi utvrđivanja svih okolnosti.

Juče, dan nakon što je otpuštena iz bolnice, 35-godišnjakinja je u policiji podnijela krivičnu prijavu tvrdeći da ju je ranio nepoznati počinilac koji joj je prišao na ulici i povrijedio je nožem.

Intenzivnim provjerama utvrđeno je da je žena lažno prijavila krivično djelo kako bi policiju dovela u zabludu, iako je znala da je lažno prijavljivanje krivično djelo.

Policija će protiv 35-godišnjakinje podnijeti krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu.

Nakon što je potvrđeno da je riječ o samopovređivanju, policijski službenici su pozvali hitnu medicinsku pomoć.

Po odluci ljekara, žena je prevezena u zdravstvenu ustanovu radi daljeg zbrinjavanja.

Podijeli:

Tagovi:

Časna sestra

Zagreb

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Осуђена бивша предсједница Врховног суда: Весна Меденица мора у затвор

Region

Osuđena bivša predsjednica Vrhovnog suda: Vesna Medenica mora u zatvor

4 h

1
Сарајево смог магла

Region

Gušimo se u smogu: BiH na vrhu liste među zemljama Balkana sa zagađenim vazduhom

4 h

0
Потрага у Словенији: Нестала д‌јевојчица (15)

Region

Potraga u Sloveniji: Nestala d‌jevojčica (15)

17 h

0
Zagreb Hrvatska

Region

Hrvatska među državama sa najvećom inflacijom u EU

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

31

Android dobija znatno brži Wi-Fi

15

29

Dodik: Iz Sarajeva pokušavaju da se peru, ali neke prljavštine se nikad ne daju oprati

15

28

Dosije: Ubistvo Slađane Milošević

15

27

Banke ovo ne govore: Šta se dešava kada u bankomatu nema novca

15

20

Čuvajte krompir uz ovu namirnicu ako ne želite da vam proklija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner