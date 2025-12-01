01.12.2025
Petnaestogodišnja Maja Šunkar iz okoline Kranja nestala je danas oko 17 časova.
Maja Šunkar je visoka približno 175 cm, mršave građe, svijetlo zelenih očiju i duge smeđe kose. Policija nema podatke o tome kako je bila obučena.
Posljednji put je viđena danas, 1. decembra 2025. godine, oko 11 časova u oblasti Kranja.
Pošto je do sada preduzete mjere nisu pronašle, policija traži pomoć javnosti.
"Molimo sve koji bi mogli da znaju bilo šta o nestaloj osobi da prijave informacije Policijskoj stanici Kranj, telefonom 04/233 64 00 ili pozovu broj za hitne slučajeve 113 ili anonimni broj telefona 080 1200", napisali su, prenosi Telegraf.
