Logo

Potraga u Sloveniji: Nestala d‌jevojčica (15)

01.12.2025

22:19

Komentari:

0
Потрага у Словенији: Нестала д‌јевојчица (15)
Foto: Foto: PU Kranj

Petnaestogodišnja Maja Šunkar iz okoline Kranja nestala je danas oko 17 časova.

Maja Šunkar je visoka približno 175 cm, mršave građe, svijetlo zelenih očiju i duge smeđe kose. Policija nema podatke o tome kako je bila obučena.

Posljednji put je viđena danas, 1. decembra 2025. godine, oko 11 časova u oblasti Kranja.

Pošto je do sada preduzete mjere nisu pronašle, policija traži pomoć javnosti.

pecenje

Društvo

Koliko će građane koštati praznična gozba?

"Molimo sve koji bi mogli da znaju bilo šta o nestaloj osobi da prijave informacije Policijskoj stanici Kranj, telefonom 04/233 64 00 ili pozovu broj za hitne slučajeve 113 ili anonimni broj telefona 080 1200", napisali su, prenosi Telegraf.

Podijeli:

Tagovi:

Slovenija

nestala djevojčica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Zagreb Hrvatska

Region

Hrvatska među državama sa najvećom inflacijom u EU

1 h

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

Maskirani napadači pretukli tinejdžera (15), oteli mu jaknu i ajfon

2 h

0
Обијена црква у Црној Гори: Украдени прилози вјерника

Region

Obijena crkva u Crnoj Gori: Ukradeni prilozi vjernika

2 h

0
Микрофон студио пјевање

Region

Zabranjen nastup hrvatskih muzičara, oglasio se grad u Švajcarskoj

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner