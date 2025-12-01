Obijena crkva u Crnoj Gori: Ukradeni prilozi vjernika

Crkva Svetog Nikole u selu Gornja Brezna, opština Plužine, obijena je, a iz hrama su ukradeni prilozi koje su vjernici prethodnih dana ostavljali.

Paroh pivski Luka Cicmil rekao je da je ovaj vjerski objekat najvjerovatnije obijen tokom protekle noći /između nedjelje i ponedjeljka/.

Svijet Odron potopio čamce, ima poginulih i povrijeđenih

Otac Cicmil kaže da su tom prilikom oštećena i vrata, da je policija obavila uviđaj, te da je u toku intenzivan rad na identifikaciji počinioca.

Prema njegovim riječima, ovo je drugi put u kratkom periodu da se dešava sličan incident, prenose mediji.

Region Zabranjen nastup hrvatskih muzičara, oglasio se grad u Švajcarskoj

"Nadam se da će počinilac shvatiti koliku duhovnu štetu nanosi sebi i da će se pokajati i prestati da skrnavi Božiji dom. Kako Božija volja bude da se sazna ili ne ko je učinio pomenuto, nadamo se da će ishod biti prije svega na duhovnu korist i opomena za sve nas da moramo da se kao društvo ispravljamo i čuvamo dostojanstvo vrlinskog življenja kao primjer onima koji će biti poslije nas", rekao je otac Cicmil.