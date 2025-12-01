Grad od 3.000 stanovnika pod opsadom vukova

Stanovnici gradića Eli na sjeveru Minesote su na ivici živaca zbog sve većeg prisustva sivih vukova. Hrabrim i učestalim pojavama vukova po ulicama, pa čak i u školskom dvorištu, lokalna zajednica koja broji oko 3.000 ljudi suočava se sa novom i uznemirujućom realnošću.

Eli se nalazi na ivici Nacionalnog parka Superior i zaštićenog područja Boundary Voters, pa su stanovnici navikli na divlje životinje. Međutim, nedavni bliski susreti s ovim predatorom izazvali su zabrinutost da se vukovi previše navikavaju na ljude.

Dana 7. novembra 2025. jedan vuk je primjećen kako šeta školskim dvorištem dok su učenici bili na časovima. Policijska patrola je nedavno zabilježila snimak dva vuka kako trče ulicom, uz komentar: "Izgleda kao dobra prilika da podsjetimo sve na zakon o povocima u Eliju", uz namignuti emotikon.

Komentatori na društvenim mrežama izrazili su zabrinutost, tvrdeći da se situacija pogoršava.

Pojavili se pozivi da se sivi vuk ukloni sa liste ugroženih vrsta

Američki kongresmen Pit Stauber pozvao je na uklanjanje sivog vuka sa liste ugroženih vrsta. Tvrdi da se populacija vukova u Minesoti potpuno oporavila i da trenutni broj predstavlja prijetnju javnoj bezbjednosti i životinjama koje su im plijen.

Stauber je poručio da je viđenje vuka blizu škole "jasan podsjetnik da je populacija daleko premašila ciljani broj".

Pritisak i iz susjedne države

Njegov kolega, kongresmen Tom Tifani iz Viskonsina, oglasio se takođe, navodeći da se broj vukova mora kontrolisati.

"Vidjeli smo poklanu stoku, rastrgnute kućne ljubimce, a sada i vukove u školskom dvorištu."

Zakon o zaštiti stoke i kućnih ljubimaca

Stauber predvodi inicijativu za Zakon o zaštiti stoke i ljubimaca, nadajući se da će uskoro ići u Predstavnički dom. Zakon bi vratio ovlašćenje za upravljanje populacijom vukova državnim institucijama, kako bi se zaštitili farmeri, lovci i stanovnici.

Neki se pitaju zašto kongresmen druge države komentariše situaciju, dok drugi ističu da se vukovi pojavljuju jer su ljudi privukli jelene hranom ostavljenom u dvorištima.

Stručnjaci: Rizik po ljude izuzetno nizak

Stručnjaci navode da vukovi predstavljaju opasnost po stoku i kućne ljubimce, ali da je rizik po ljude minimalan. U svijetu je zabilježeno samo 26 smrtonosnih napada od 2002. do 2020. godine, većinom od bjesnih vukova.

U Sjevernoj Americi i Evropi desila su se samo dva fatalna napada za 18 godina.

Rastuća populacija vukova

Ministarstvo prirodnih resursa Minesote procjenjuje da je populacija 2023. godine iznosila 2.919 vukova, a projekcije govore da bi sada mogla biti i do 3.624. Državni plan upravljanja predviđa održavanje populacije između 2.200 i 3.000 - prag koji je premašen.

Ograničenja trenutnih federalnih pravila

Vukovi se mogu ubiti samo u samoodbrani, dok državne vlasti nemaju pravo na širu kontrolu populacije zbog federalnih propisa.

We need to delist the gray wolf so states can manage their wolf populations which in Minnesota is out of balance. Wolves shouldn't be comfortably hanging around a populated main street in northern Minnesota.https://t.co/ynndyMKsQU — Pete Stauber (@PeteStauber) November 17, 2025

Organizacije za zaštitu prirode upozoravaju da bi ukidanje zaštite dovelo do povratka trofejnog lova koji je nekada skoro istrijebio vukove.

Mnogi vjeruju da vukovi ulaze u grad jer prate jelene, koje ljudi hrane u dvorištima, čime nesvjesno stvaraju lanac privlačenja predatora, piše Kurir.