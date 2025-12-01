Rusija ne planira zabranu letova za Venecuelu

Ruske vazduhoplovne vlasti trenutno ne planiraju da uvedu zabranu letova za Venecuelu, saopštilo je danas rusko Ministarstvo saobraćaja.

"Ruske vazduhoplovne vlasti trenutno ne planiraju da uvedu bilo kakva ograničenja. Rusko Ministarstvo saobraćaja i (američka) Federalna uprava za vazdušni saobraćaj (FAA) su u kontaktu sa ruskim Ministarstvom spoljnih poslova", navodi se u saopštenju koje prenosi RIA novosti.

Kako je saopšteno, venecuelanska avio-kompanija Konvijasa nastavlja da obavlja letove iz Rusije za Venecuelu, sa letovima iz Sankt Peterburga za Karakas.

"Konvijasa nije objavila nikakva otkazivanja letova", navodi se u saopštenju ruskog Ministarstva saobraćaja.

Američki predsjednik Donald Tramp je prije dva dana izjavio da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele treba smatrati "zatvorenim u potpunosti".

"Svim avio-kompanijama, pilotima, trgovcima drogom i trgovcima ljudima, molim vas da vazdušni prostor iznad i oko Venecuele smatrate zatvorenim u potpunosti", napisao je Tramp na svojoj platformi Truth Social.

Nakon Trampove objave nekoliko avio-kompanija je odmah obustavilo letove iznad Venecuele, prenosi Tanjug.