Erdogan upozorio: To je neprihvatljivo

01.12.2025
18:09
Komentari:0
Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da su neprihvatljivi napadi na komercijalne brodove u Crnom moru.
On je uputio upozorenje svim umiješanim stranama nakon što je plovilo bez posade navodno udarilo u tanker kod sjeverne obale Turske.
"Rat između Rusije i Ukrajine očigledno je počeo da ugrožava bezbjednost plovidbe u Crnom moru. Gađanje brodova u našoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni u petak je signal zabrinjavajuće eskalacije", rekao je Erdogan novinarima.
On je podvukao da se takvi napadi ne mogu opravdati ni na koji način.
Auto-moto
Revolucija na putevima: Od sada je moguće upravljati automobilom na daljinu
"Upućujemo neophodna upozorenja svim relevantnim stranama u vezi sa takvim incidentima", dodao je turski predsjednik.
Turski zvaničnici saopštili su da je tanker "Virat", koji je dio ruske takozvane flote u sjenci, pogođen u petak plovilom bez posade na oko 50 kilometara od turske obale. Još nije poznato ko stoji iza napada.
Najnovije
Najčitanije
22
55
22
54
22
51
22
50
22
45
Trenutno na programu