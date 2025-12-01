Logo

Erdogan upozorio: To je neprihvatljivo

01.12.2025

18:09

Foto: Anadolu/TUR Presidency/Mustafa Kamaci

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da su neprihvatljivi napadi na komercijalne brodove u Crnom moru.

On je uputio upozorenje svim umiješanim stranama nakon što je plovilo bez posade navodno udarilo u tanker kod sjeverne obale Turske.

"Rat između Rusije i Ukrajine očigledno je počeo da ugrožava bezbjednost plovidbe u Crnom moru. Gađanje brodova u našoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni u petak je signal zabrinjavajuće eskalacije", rekao je Erdogan novinarima.

On je podvukao da se takvi napadi ne mogu opravdati ni na koji način.

"Upućujemo neophodna upozorenja svim relevantnim stranama u vezi sa takvim incidentima", dodao je turski predsjednik.

Turski zvaničnici saopštili su da je tanker "Virat", koji je dio ruske takozvane flote u sjenci, pogođen u petak plovilom bez posade na oko 50 kilometara od turske obale. Još nije poznato ko stoji iza napada.

Redžep Tajip Erdogan

Turska

