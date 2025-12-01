Logo

Španija pozvala vojsku da pomogne u suzbijanju svinjske kuge

01.12.2025

16:18

Komentari:

0
Шпанија позвала војску да помогне у сузбијању свињске куге
Foto: pexels/Somchai Kongkamsri

Špansko Ministarstvo poljoprivrede pozvalo je vojsku da pomogne u suzbijanju epidemije afričke svinjske kuge u blizini Barselone.

Oko pogođenog područja u Belateri uspostavljena je zaštitna zona u krugu od šest kilometara. Trista katalonskih policajaca i seoskih čuvara raspoređeno je u to područje na sjeveroistoku zemlje tokom vikenda.

Od danas im se pridružilo 117 pripadnika vojne jedinice za vanredne situacije, koji će koristiti dronove za lociranje i uklanjanje potencijalno zaraženih životinja.

ilu-priština-kosovo-28082025

Srbija

Tužilaštvo u Prištini podiglo optužnicu protiv još dvije osobe za navodne ratne zločine

Vlasti su prošle sedmice potvrdile da su dvije divlje svinje pronađene mrtve i da su bile pozitivne na ovu bolest.

Zvaničnici sumnjaju da se virus proširio nakon što su divlje svinje pojele kontaminiranu hranu, vjerovatno sendvič donesen iz inostranstva.

Država pokušava da zaštiti izvoz svinjetine, koji Španiji donosi milijarde evra svake godine.

Afrička svinjska kuga je bezopasna za ljude, ali se brzo širi među domaćim i divljim svinjama.

