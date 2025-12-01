Zbog stravičnog požara u stambenom kompleksu uhapšeno 13 osoba

Policija Hong Konga uhapsila je 13 lica u okviru istrage o požaru u stambenom kompleksu u kojem je poginulo najmanje 151 lice, javila je kineska državna novinska agencija Sinhua, pozivajući se na lokalne nadležne organe.

U izvještaju se navodi da sedam od 20 uzoraka materijala od kojeg je sagrađena zgrada, koji su prikupljeni sa spaljenih nebodera, nije ispunilo standarde otpornosti na vatru.

"Sinhua" dodaje da policija nastavlja istragu o nesreći.

Požar je u srijedu, 26. novembra, zahvatio osam nebodera u Hong Kongu.