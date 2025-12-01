Logo

Zbog stravičnog požara u stambenom kompleksu uhapšeno 13 osoba

Izvor:

Agencije

01.12.2025

15:04

Komentari:

0
Због стравичног пожара у стамбеном комплексу ухапшено 13 особа
Foto: Tanjug/AP/Chan Long Hei

Policija Hong Konga uhapsila je 13 lica u okviru istrage o požaru u stambenom kompleksu u kojem je poginulo najmanje 151 lice, javila je kineska državna novinska agencija Sinhua, pozivajući se na lokalne nadležne organe.

U izvještaju se navodi da sedam od 20 uzoraka materijala od kojeg je sagrađena zgrada, koji su prikupljeni sa spaljenih nebodera, nije ispunilo standarde otpornosti na vatru.

Володимир Зеленски

Svijet

Azarov: Režim Zelenskog ulazi u agoniju

"Sinhua" dodaje da policija nastavlja istragu o nesreći.

Požar je u srijedu, 26. novembra, zahvatio osam nebodera u Hong Kongu.

Podijeli:

Tagovi:

Hong Kong

požar

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ако желите здраво срце одмах ово избаците из исхране

Zdravlje

Ako želite zdravo srce odmah ovo izbacite iz ishrane

38 min

0
Хорор у Бечу: Хрват убио Србина због политике

Svijet

Horor u Beču: Hrvat ubio Srbina zbog politike

48 min

0
CIK BIH Centralna izborna komisija

Republika Srpska

SNSD i SDS kažnjeni zbog kršenja izborne tišine

1 h

0
Мраз зима минус лист

Društvo

Sutra u Srpskoj oblačno, a susnježica i snijeg u ovim predjelima

1 h

0

Više iz rubrike

Азаров: Режим Зеленског улази у агонију

Svijet

Azarov: Režim Zelenskog ulazi u agoniju

33 min

0
Хорор у Бечу: Хрват убио Србина због политике

Svijet

Horor u Beču: Hrvat ubio Srbina zbog politike

48 min

0
Сијарто: Мађарска води суверену политику, не тражи дозволу ни Берлина ни Брисела

Svijet

Sijarto: Mađarska vodi suverenu politiku, ne traži dozvolu ni Berlina ni Brisela

2 h

0
Зеленски се састао са Макроном

Svijet

Zelenski se sastao sa Makronom

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

16

Pet grešaka koje mogu da unište parfem

15

16

Horor prizori na auto-putu: Poslije odsječenih šaka, pronađeno i tijelo bez glave

15

13

Koji horoskopski znakovi zajedno čine najhaotičniji spoj?

15

13

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

15

11

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner