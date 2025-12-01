Logo

Sutra u Srpskoj oblačno, a susnježica i snijeg u ovim predjelima

01.12.2025

14:06

Мраз зима минус лист
Foto: photos_by_ginny/Pexels

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti oblačno vrijeme, lokalno sa kišom i slabim snijegom na planinama, te maksimalnom temperaturom od četiri do 10 stepeni Celzijusovih.

Ujutro će biti pretežno vedro i hladno uz malu do umjerenu oblačnost. Oko rijeka i po kotlinama biće magle koja će se ponegdje duže zadržati, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

илу-вријеме-облаци-22102025

Društvo

Evo kakvo nas vrijeme očekuje danas

Prije podne se očekuje jače naoblačenje na jugu, a zatim i zapadu, koje će se tokom dana širiti ka svim predjelima i donijeti slabu kišu, na planinama susnježice ili slab snijega.

U Semberiji će ostati suvo, uz najviše sunčanih perioda tokom dana.

Duvaće slab vjetar, u višim predjelima do umjeren, istočnih smjerova.

