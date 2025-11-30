Posljednji dan novembra donosi nam sunčano i toplije vrijeme

U Republici Srpskoj i FBiH danas će biti sunčanije i toplije vrijeme, osim na istoku, gdje će se zadržati oblačnije i svježije temperature.

Maksimalna temperatura vazduha od četiri na istoku do 10 na sjeveru, na jugu do 13, u višim predjelima od dva stepena Celzijusova, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, u višim predjelima do umjeren, promjenljiv ili sjevernih smjerova.