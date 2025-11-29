Evo kakvo nas vrijeme sutra očekuje

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti sunčano i toplije uz malu do umjerenu oblačnost, a na istoku povećanu.

Jutro će biti pretežno vedro u većini krajeva, osim na istoku gdje će i dalje biti oblačno. Po kotlinama i uz riječne tokove česta magla.

Minimalna temperatura od minus tri do dva, na jugu do četiri, u višim predjelima od minus šest, a maksimalna od četiri stepena na istoku do 10 na sjeveru, na jugu do 13 stepeni Celzijsuovih, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv ili sjevernih smjerova.

U Republici Srpskoj i FBiH preovladava pretežno oblačno, ponegdje u centralnim, sjevernim i istočnim područjima sa slabom kišom ili snijegom, podaci su Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Čemerno minus dva, Sokolac, Han Pijesak i Kneževo nula, Sarajevo jedan, Srebrenica i Mrkonjić Grad dva, Bijeljina, Doboj, Jajce i Tuzla tri, Rudo, Bugojno i Zenica četiri, Banjaluka, Prijedor, Višegrad, Novi Grad, Srbac i Sanski Most pet, Livno šest, Bileća 10, Mostar 11, a Trebinje 12 stepeni Celzijusovih.

Prvog dana decembra, u ponedjeljak, biće pretežno do potpuno oblačno, sa minimalnom temperaturom od minus tri do dva, u višim predjelima na istoku od minus šest, i maksimalnom od četiri do devet, na jugu do 12 stepeni Celzijusovih.

Pretežno oblačno biće u utorak, 2. decembra, kada se mjestimično očekuje kiša, i to više u drugom dijelu dana.

Minimalna temperatura vazduha od minus jedan do dva, u višim predjelima od minus pet, a maksimalna od šest do 11, na jugu do 14 stepeni Celzijusovih.

Promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima prognozirano je za srijedu, 3. decembar, kada je na jugu i istoku moguća prolazna kiša.

Minimalna temperatura vazduha od jedan do četiri, u višim predjelima od minus dva, a maksimalna od osam do 13 stepeni Celzijusovih.