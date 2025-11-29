Upozorenje za vozače! Poledica i snijeg u ovim krajevima Srpske

Izvor:
Auto-moto savez Republike Srpske upozorio je vozače da je u višim planinskim predjelima moguća poledica, a da raskvašenog snijega ima na putnim pravcima Vlasenica-Han Pijesak, preko prevoja Han Pogled, Vlasenica-Luke, Milići-Skelani, Tišća-Donje Caparde i Zeleni Jadar-Bratunac.
U većem dijelu Republike Srpske saobraćaj se odvija po vlažnim ili mokrim i klizavim kolovozima, bez zastoja.
Poledica i ugažen snijeg otežavaju saobraćaj na više dionica
Vozačima je upućen apel da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da na put ne kreću bez zimske opreme.
6 d0
6 d0
1 sedm0
1 sedm0
3 h0
3 h0
3 h0
3 h0
