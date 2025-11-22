Ljudi se izlomili: ''Čisti'' trotoari napunili Hitnu pomoć

U Sarajevu pada snijeg, a kao i svake godine, trotoari i pješačke zone za građane nisu očišćeni na vrijeme.

Osim problema pri hodu, mogu uzrokovati i ozbiljne zdravstvene posljedice za građane u vidu fizičkih povreda zbog smetnji u kretanju.

Portal "Radiosarajevo.ba" kontaktirao je Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, kako bi saznali koliko je povreda građana zabilježeno u toku današnjeg dana, 22. novembra 2025. godine.

Kako su saopštili, ZZHMT radi u punom kapacitetu. Do trenutka pisanja teksta, zabilježeno je 25 pacijenata.

"Od toga je zabilježeno 4-5 fraktura ruke, ramena, te ključne kosti. Ima i pacijenata koji su juče doživjeli povredu, pa došli naknadno", kazao nam je doktor.

"Ništa neuobičajeno za ovo doba godine. To očekujemo", pojasnio je.

Kaže da daju svoj puni maksimum.

"Ekipe su na terenu, radimo pod malo težim okolnostima. Svaki poziv je bitan i svaki pacijent je bitan, trudimo se da dođemo do svakog pacijenta. Ništa povećano u kontekstu intervencija, a u odnosu na prošle dane", zaključio je.