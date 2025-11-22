Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

22.11.2025
15:16
Snijeg i dalje intenzivno pada na području Trnova, ali su gotovo svi lokalni putni pravci prohodni, kao i magistralni put Sarajevo-Trnovo-Dobro Polje, rekao je Srni načelnik opštine Miroslav Bjelica.
Bjelica je istakao da su zimske službe na terenu i da čiste saobraćajnice.
On je dodao da je magistralni put Sarajevo-Trnovo-Dobro Polje od 12.30 časova prohodan, te podsjetio da je od jutros bio u prekidu jer su tri vozila specijalnog transporta napravila zastoj i nezgodu.
- Sada je put u funkciji, ali se otežano odvija saobraćaj - rekao je Bjelica, te apelovao da vozači teretnih vozila koriste zimsku opremu na prevoju Rogoj.
