Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

Snijeg i dalje intenzivno pada na području Trnova, ali su gotovo svi lokalni putni pravci prohodni, kao i magistralni put Sarajevo-Trnovo-Dobro Polje, rekao je Srni načelnik opštine Miroslav Bjelica.

Bjelica je istakao da su zimske službe na terenu i da čiste saobraćajnice.

On je dodao da je magistralni put Sarajevo-Trnovo-Dobro Polje od 12.30 časova prohodan, te podsjetio da je od jutros bio u prekidu jer su tri vozila specijalnog transporta napravila zastoj i nezgodu.

- Sada je put u funkciji, ali se otežano odvija saobraćaj - rekao je Bjelica, te apelovao da vozači teretnih vozila koriste zimsku opremu na prevoju Rogoj.