U Kneževu palo 55 centimetara snijega: Izdato važno upozorenje vozačima

22.11.2025

09:54

Foto: RTRS

Rukovodilac Odjeljenja za redovno održavanje puteva u Javnom preduzeću Putevi Republike Srpske Srđan Jolić ističe za da je najviše padavina zabilježeno u Kneževu, gdje je visina sniježnog pokrivača premašila 55 centimetara, ali uprkos tome svi putni pravci su prohodni.

"Što se tiče dionice puta preko Rogulja, malo je usporen saobraćaj. Preko Romanije problem stvara teretni saobraćaj, ali uglavnom je prohodno sve i za sada nemamo nigdje problema", naglasio je Jolić.

Poručuje da su iz preduzeća Putevi Republike Srpske djelovali preventivno, kako ne bi bilo većih problema na putnim pravcima.

"Uglavnom kod čišćenja snijega važna je prevencija, da kada počne padati da ne dozvolimo da sniježni pokrivač bude preko 10 centimetara na putu. Trenutno nema nigdje više od dva do tri centimetra. Snijeg se redovno čisti", naglasio je Jolić.

policija rs

Hronika

Uhapšen Prijedorčanin: Pretukao svjedoka i prijetio mu ubistvom

Ističe da je važno uputiti apel svim vozačima na obavezu posjedovanja zimske opreme.

"Važno je napomenuti i apelovati na učesnike u saobraćaju naročito na vozače sa teretnim vozilima da ne kreću preko planinskih prevoja bez zimske opreme, pošto imamo dosta situacija gdje se kamioni sa lošim gumama zaglavljuju, a nemaju odgovarajuću opremu ni lance", naglasio je Jolić.

Obilni snijeg koji od jutros pada u Republici Srpskoj nije značajnije usporio saobraćaj, a ekipe za održavanje puteva su na terenu od ranih časova, piše RTRS.

