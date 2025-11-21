Novi snimak divljanja u BiH: Trkali se magistralom i vozili 240 km/h

Izvor:
ATV
21.11.2025
22:25
Komentari:0
Na društvenim mrežama pojavio se još jedan uznemirujući snimak iz Bihaća, koji prikazuje ekstremno opasnu trku dva vozila marke Audi i Subaru na magistralnom putu M5, na dionici od hotela Sunce prema naselju Pritoka piše Crna-Hronika.
Prema procjeni brzine vidljive na snimku, automobili dostižu i preko 240 km/h, čime direktno ugrožavaju živote svih učesnika u saobraćaju, uključujući i slučajne prolaznike i vozače koji su se mogli naći na putu.
Snimak je nastao mobilnim telefonom iz jednog od vozila, što jasno ukazuje da je vožnja ovakvom brzinom bila namjerna, organizovana i praćena snimanjem, dok se vozač istovremeno kretao ogromnom brzinom.
Ovakvo ponašanje predstavlja višestruku opasnost – od gubitka kontrole nad vozilom, do izazivanja udesa sa najtežim posljedicama.
Prema saznanjima lokalne zajednice i komentara koji su se pojavili ispod objave, riječ je o već poznatom bahatom vozaču, koji je do sada više puta sankcionisan zbog prekršaja u saobraćaju, piše "Crna hronika".
Građani Unsko-sanskog kantona sve glasnije upozoravaju da se divljanje cestama u Krajini ponavlja iz sedmice u sedmicu i da je samo pitanje vremena kada bi ovakva vožnja mogla završiti tragedijom.
Gradovi i opštine
2 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
4 h0
Gradovi i opštine
1 d0
Najnovije
Najčitanije
22
39
22
39
22
33
22
25
22
20
Trenutno na programu