Logo

Novi snimak divljanja u BiH: Trkali se magistralom i vozili 240 km/h

Izvor:

ATV

21.11.2025

22:25

Komentari:

0
Дивљање у Бихаћу
Foto: Screenshot

Na društvenim mrežama pojavio se još jedan uznemirujući snimak iz Bihaća, koji prikazuje ekstremno opasnu trku dva vozila marke Audi i Subaru na magistralnom putu M5, na dionici od hotela Sunce prema naselju Pritoka piše Crna-Hronika.

Prema procjeni brzine vidljive na snimku, automobili dostižu i preko 240 km/h, čime direktno ugrožavaju živote svih učesnika u saobraćaju, uključujući i slučajne prolaznike i vozače koji su se mogli naći na putu.

Snimak je nastao mobilnim telefonom iz jednog od vozila, što jasno ukazuje da je vožnja ovakvom brzinom bila namjerna, organizovana i praćena snimanjem, dok se vozač istovremeno kretao ogromnom brzinom.

Ovakvo ponašanje predstavlja višestruku opasnost – od gubitka kontrole nad vozilom, do izazivanja udesa sa najtežim posljedicama.

Bahati vozač od ranije poznat policijskim organima

Prema saznanjima lokalne zajednice i komentara koji su se pojavili ispod objave, riječ je o već poznatom bahatom vozaču, koji je do sada više puta sankcionisan zbog prekršaja u saobraćaju, piše "Crna hronika".

Građani Unsko-sanskog kantona sve glasnije upozoravaju da se divljanje cestama u Krajini ponavlja iz sedmice u sedmicu i da je samo pitanje vremena kada bi ovakva vožnja mogla završiti tragedijom.

Podijeli:

Tagovi:

bahata vožnja

vožnja

Bihać

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Умро брат митрополита Амфилохија

Društvo

Umro brat mitropolita Amfilohija

1 h

0
Народ прича: Пратимо траг вуне - како Мањача чува традицију

Društvo

Narod priča: Pratimo trag vune - kako Manjača čuva tradiciju

1 h

0
Држављанима БиХ одбијен улазак у Њемачку

Svijet

Državljanima BiH odbijen ulazak u Njemačku

1 h

0
Какве нас цијене прасића очекују до Божића?

Društvo

Kakve nas cijene prasića očekuju do Božića?

1 h

0

Više iz rubrike

Реконструкција зграде општине и школе у Шековићима

Gradovi i opštine

U toku obnova zgrade opštine i osnovne škole u Šekovićima

2 h

0
Оживјела поново ријека Мушница

Gradovi i opštine

Oživjela ponovo rijeka Mušnica

4 h

0
Пуштен у саобраћај дио брзе саобраћајнице Клашнице-Бањалука

Gradovi i opštine

Pušten u saobraćaj dio brze saobraćajnice Klašnice-Banjaluka

4 h

0
Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

Gradovi i opštine

Završeni radovi na pisti Aerodroma Banjaluka vrijedni milion KM

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

39

Dodik: Brza saobraćajnica Klašnice-Banjaluka ogledalo Srpske

22

39

Požar u policijskoj stanici, dio grada ostao bez struje

22

33

Mjesec rođenja otkriva tačnu godinu kada ćete se obogatiti

22

25

Novi snimak divljanja u BiH: Trkali se magistralom i vozili 240 km/h

22

20

Umro brat mitropolita Amfilohija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner