Novi snimak divljanja u BiH: Trkali se magistralom i vozili 240 km/h

Na društvenim mrežama pojavio se još jedan uznemirujući snimak iz Bihaća, koji prikazuje ekstremno opasnu trku dva vozila marke Audi i Subaru na magistralnom putu M5, na dionici od hotela Sunce prema naselju Pritoka piše Crna-Hronika.

Prema procjeni brzine vidljive na snimku, automobili dostižu i preko 240 km/h, čime direktno ugrožavaju živote svih učesnika u saobraćaju, uključujući i slučajne prolaznike i vozače koji su se mogli naći na putu.

Snimak je nastao mobilnim telefonom iz jednog od vozila, što jasno ukazuje da je vožnja ovakvom brzinom bila namjerna, organizovana i praćena snimanjem, dok se vozač istovremeno kretao ogromnom brzinom.

Ovakvo ponašanje predstavlja višestruku opasnost – od gubitka kontrole nad vozilom, do izazivanja udesa sa najtežim posljedicama.

Bahati vozač od ranije poznat policijskim organima

Prema saznanjima lokalne zajednice i komentara koji su se pojavili ispod objave, riječ je o već poznatom bahatom vozaču, koji je do sada više puta sankcionisan zbog prekršaja u saobraćaju, piše "Crna hronika".

Građani Unsko-sanskog kantona sve glasnije upozoravaju da se divljanje cestama u Krajini ponavlja iz sedmice u sedmicu i da je samo pitanje vremena kada bi ovakva vožnja mogla završiti tragedijom.