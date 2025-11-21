U toku obnova zgrade opštine i osnovne škole u Šekovićima

Načelnik Šekovića Miladin Lazić izjavio je Srni da je u toku rekonstrukcija krova zgrade opštine, zamjena stolarije, instaliranje kotla, kao i uređenje fasade.

Lazić je rekao da se radovi izvode u okviru projekta energetske efikasnosti čija je vrijednost 272.354 KM, a koje finansira Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske i Opština Šekovići.

Lazić je istakao da su u Osnovnoj školi "Jovan Dučić" u toku radovi na adaptaciji grijanja u okviru kojih se mijenja dio instalacija, postavlja novi kotao, agregat i kaloliferi u fiskulturnoj sali.

"Vrijednost projekta je 180.000 KM, a u cjelosti se finansira sredstvima Kabineta predsjednika Republike Srpske", rekao je Lazić.

Lazić je napomenuo da je Vlada Republike Srpske ove godine u Šekoviće uložila 1,3 miliona KM, od čega je 300.000 KM uloženo u put Šekovići-Kaštijelj, 300.000 KM u sanaciju lokalnih puteva, 250.000 KM u zgradu Opštine, 250.000 KM u zgradu komunalnog preduzeća, te 200.000 KM za adaptaciju grijanja u Osnovnoj školi.