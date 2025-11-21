Logo
Šolaja: Pozivi iz FBiH nastavak saradnje na trasiranju puta politici ka Sarajevu

Izvor:

SRNA

21.11.2025

16:45

Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

Pozivi bošnjačke strane da se na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske glasa za opozicionog kandidata predstavlja nastavak saradnje opozicije sa, prije svega, strankama "trojke", kako bi se trasirao put politici usmjerenoj više ka Sarajevu i BiH, rekao je Srni Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije.

Šolaja smatra očekivanim najnovije pozive SPD-a BiH i federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, kao i ranije od potpredsjednika Srpske Ćamila Durakovića da se na prijevremenim izborima glasa za kandidata SDS-a Branku Blanušu.

Мирослав Вујичић-22092025

Republika Srpska

Vujičić: SDP-u i Rami Isaku potrebni podobni Srbi, za srpski narod izbor je jasan

On kaže da je to nastavak saradnje opozicionih partija iz Republike Srpske sa strankama federalne "trojke".

U tom kontekstu Šolaja je podsjetio da je u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH došlo do promjene strukture zbog takve saradnje i zajedničkog djelovanja.

"U suštini to je politika koja je više usmjerena prema Sarajevu i BiH nego prema Republici Srpskoj i da bi se takav politički put trasirao potrebno je da se snage koje su usmjerene na zaštitu institucija Srpske relativizuju i da se utiče na njihovo političko uklanjanje na ovaj ili onaj način", istakao je Šolaja.

Prema njegovim riječima, prijevremeni izbori u nedjelju, 23. novembra, nisu legalni jer su utemeljeni na nelegalnoj sudskoj presudi, koja se desila zbog nametanja odluka Kristijana Šmita.

"Manje-više to sve govori o ovaj situaciji, a ponajviše o onima koji su se obradovali ovim izborima, izašli sa svojim kandidatom, te prihvatili narativ da BiH treba da funkcioniše drugačije nego što je definisano Dejtonskim sporazumom i koji su bili spremni da uđu u dogovore sa Sarajevom da se radi na nekoj drugačijoj BiH", naveo je Šolaja.

On je rekao da je sve ono što se dešavalo u posljednjih nekoliko godina bilo s ciljem slabljenja institucija Republike Srpske i ljudi koji je vode, a koji su dobili za to podršku na izborima.

radijator grijanje pixabay

Banja Luka

Temperature sve niže, a grijanja nigdje: Banjalučani poručuju da im je dosta opravdanja

"Uklanjanjem predsjednika Republike Srpske sudskim procesom i ulaženjem u ovakve izbore narativ je da se oslabi institucija predsjednika Republike kako bi se uticalo i na druge nivoe vlasti da se oslabi Republika Srpska, konstatovao je Šolaja.

