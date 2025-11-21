Vulić: Ivanić da se podsjeti posljedica svojih odluka po građane Srpske

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić poručila je Mladenu Ivaniću da se sjeti perioda kada je vodio Vladu Republike Srpske jer su odluke donesene tada ostavile posljedice koje građani i danas osjećaju.

"Tada su penzioneri primali 30 do 50 odsto penzija, neredovne i nepotpune, što građani dobro pamte. Danas se penzije isplaćuju redovno i u punom iznosu, što je činjenica, a ne percepcija", istakla je Vulićeva za Srnu, povodom tvrdnji Ivanića da je pozicija SNSD-a i Milorada Dodika navodno vrlo slaba, a izbori velika šansa za promjene.

Ona je napomenula da je projekat "Vijadukt" potpisan tokom Ivanićeve vladavine iako ga danas najviše kritikuju njegovi poslanici. "Ta obaveza ostala je na teret građanima Republike Srpske", istakla je Vulićeva.

Vulićeva je navela da su pojedine odluke Ivanićeve vlade, uključujući sprovođenje privatizacije ostavile posljedice koje građani i danas osjećaju.

"Kada govorite o `dinastijama`, treba reći i da je Vaša porodica karijere gradila van Republike Srpske, daleko od uslova u kojima žive njeni građani. Koliko košta kvadrat stana u Londonu? Najbolje zna Vaš sin koji ima stan i posao u britanskoj prijestonici", rekla je ona.

Nasuprot tome, ukazala je Vulićeva, Igor Dodik živi i radi u Republici Srpskoj.

"Njegov rad i angažman vezani su za sredinu iz koje potiče i u kojoj djeluje, a ljudi to cijene kao pokazatelj lične vezanosti i odgovornosti prema ovoj zajednici, prema Republici Srpskoj", ocijenila je Vulićeva.

Ona je zaključila da bi Ivanić, prije nego što počne da govori o slabosti drugih, trebalo da preispitata nasljeđe sopstvene politike, jer građani dobro pamte kako im je bilo tada i kako im je danas.

"Mladenu Ivaniću, čovjeku bez stranke, sarajevskom i britanskom miljeniku nikad nacionalno relevantnom, imam da poručim - otkači od Srpske i srpskog naroda", naglasila je Vulićeva.