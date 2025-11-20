Logo
Ramo Isak savjetuje građane Srpske: Ne podržavajte Karana, on je drugi Dodik

20.11.2025

19:33

Komentari:

2
Рамо Исак савјетује грађане Српске: Не подржавајте Карана, он је други Додик

Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak umiješao se u izbore u Republici Srpskoj, pozivajući građane da se okrenu onima, koji kako kaže, nude promjene.

"Sada je trenutak kada biramo između prošlosti i budućnosti", napisao je Isak na Fejsbuku.

On kaže da je Siniša Karan, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, "politička kopija koja nastavlja politiku sukoba, napetosti i blokada koje godinama drže BiH u nemiru".

Rami Isaku smeta Karan koji je, kako ističe, "politička kopija Milorada Dodika".

"Sada je trenutak da odlučno odbacimo sve što podsjeća na dosadašnje opasne prakse", poručio je Isak koji je poznat po veličanju Nasera Orića i koji se nudio da uhapsi predsjednika Republike Srpske.

Ramo Isak

Komentari (2)
19

56

Proglašena vanredna odbrana od poplava zbog izlivanja Južne Morave

19

46

Uručene oficirske sablje direktorima policije

19

45

Crna Gora pooštrava vizni režim za ruske državljane

19

41

Velika modernizacija putne mreže u Republici Srpskoj

19

33

