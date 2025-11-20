Ramo Isak savjetuje građane Srpske: Ne podržavajte Karana, on je drugi Dodik

Ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH Ramo Isak umiješao se u izbore u Republici Srpskoj, pozivajući građane da se okrenu onima, koji kako kaže, nude promjene.

"Sada je trenutak kada biramo između prošlosti i budućnosti", napisao je Isak na Fejsbuku.

On kaže da je Siniša Karan, kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske, "politička kopija koja nastavlja politiku sukoba, napetosti i blokada koje godinama drže BiH u nemiru".

Rami Isaku smeta Karan koji je, kako ističe, "politička kopija Milorada Dodika".

"Sada je trenutak da odlučno odbacimo sve što podsjeća na dosadašnje opasne prakse", poručio je Isak koji je poznat po veličanju Nasera Orića i koji se nudio da uhapsi predsjednika Republike Srpske.