Kovačević: Nešković i Vuković svoje foteljice stavili ispred zaposlenih u institucijama BiH

Srpski delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević rekao je da su delegati iz opozicije u Republici Srpskoj Želimir Nešković i Nenad Vuković, uz podršku sarajevskih političkih stranaka, pokušali sve da budžet BiH za 2025. godinu ne bude usvojen i da su stali pred sve zaposlene u institucijama na nivou BiH.

- Time su poručili svima da su njihove foteljice u nekom odboriću ili komisijici ili jedno mjesto u nekom avionu na nekom putovanju bitniji od više od 20.000 zaposlenih u zajedničkim institucijama na nivou BiH - izjavio je Kovačević.

BiH Špirić: Poražene snage koje su Srpsku htjele da drže kao krivca za neusvajanje budžeta

Ukazujući da su Vuković i Nešković sve vrijeme poručivali da nisu protiv opstrukcije usvajanja budžeta, Kovačević je konstatovao da onda kad im nije prošla namjera da dodatnim tačkama dnevnog reda sruše sjednicu, jedan od njih je izašao, a drugi nije podržao usvajanje budžeta.

- Mislim da ne postoji očitiji dokaz da su htjeli da obore usvajanje budžeta - istakao je Kovačević.

On je objasnio da je danas pokrenuta zaštita vitalnog nacionalnog interesa jer su Nešković i Vuković tražili popunjavanje upražnjenog srpskog mjesta u zajedničkim komisijama i delegacijama Parlamentarne skupštine, a da o tome nije raspravljao Klub Srba u Domu naroda, koji je zadužen za predlaganje članova komisija i delegacija.

Republika Srpska Cvijanović: Srpska bira Sinišu Karana!

- Nismo željeli da ovako blokiraju usvajanje budžeta - rekao je Kovačević.

On je izrazio zahvalnost srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović, predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku i ministru finansija u Savjetu ministara Srđanu Amidžiću što su istrajali da se usvoji budžet koji je u skladu sa Ustavom i na kojem je sve vrijeme insistirala Republika Srpska.

Kovačević je zaključio da je bitno da u usvojenom ovom budžetu nema povećanja za Ministarstvo odbrane, te da nema sredstava za takozvane bh. institucije kulture ni BHRT.

Društvo Zašto je ove godine Aranđelovdan posna slava?

- Ima povećanja plata za sve zaposlenene u institucijama na nivou BiH i dodatak od 1.000 KM zaposlenima od neraspoređenih sredstava - dodao je Kovačević.