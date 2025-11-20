Logo
Delegati podržali hitnu proceduru za raspravu o budžetu

20.11.2025

15:55

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету
Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH podržao je prijedlog da se predloženi budžet institucija i međunarodnih obaveza BiH za ovu godinu razmatra po hitnoj proceduri.

Predloženi budžet iznosi 1,5 milijardi KM, a njime nisu planirana sredstva za Oružane snage BiH, finansiranja institucija od kulturnog značaja i novac za vraćanje dugova BHRT-a, kao što je bilo u ranijim prijedlozima.

Ovim budžetom planirano je po 1.000 KM za zaposlene u zajedničkim institucijama.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić rekao je danas u obrazlaagnju Prijedloga budžeta da delegati trebaju po hitnom postupku usvojiti taj prijedlog zbog zaposlenih u zajedničkim institucijama.

Dom naroda BiH

