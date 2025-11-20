Minić: MUP je simbol državotvornosti Srpske

20.11.2025
Premijer Republike Srpske Savo Minić uputio je čestitku povodom krsne slave Ministarstva unutrašnjih poslova - Aranđelovdana, ističući da ovo ministarstvo i njegovi časni pripadnici predstavljaju simbol državotvornosti Srpske i garant opstanka Srba na ovim prostorima.
Minić naglasio da je ovo ministarstvo od formiranja 1992. godine, u izuzetno teškim, ratnim okolnostima, pa sve do danas, bilo i ostalo oslonac bezbjednosti Srpske i njenih građana, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
"U vremenu za nama zajedničkim snagama uspjeli smo da značajno unaprijedimo položaj pripadnika MUP-a, uz stalna nastojanja za daljom modernizacijom, što ostaje jedan od naših prioriteta. I u godinama pred nama zadržaćemo politiku konstantnog ulaganja u dalji razvoj kapaciteta MUP-a, svjesni da time jačamo ustavnu poziciju, bezbjednost naših građana i ojačavamo temelje Republike Srpske", naveo je Minić u čestitki.
Premijer je čestitku uputio ministru unutrašnjih poslova Željku Budimiru, direktoru Policije Siniši Kostreševiću i svim pripadnicima MUP-a.
MUP Republike Srpske obilježiće sutra krsnu slavu - Aranđelovdan.
