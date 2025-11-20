Dodik najavio veće penzije od januara

Penzije u Republici Srpskoj u januaru će biti povećane za 6,25 odsto, a pokušava se osigurati i isplata decembarske penzije pred praznike, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik poslije sastanka sa rukovodstvom Udruženja penzionera.

Dodik je istakao da je Vlada činila sve da poboljša uslove za penzionere, da je rađeno u kontinitetu i da su penzije 26 puta povećane.

Republika Srpska Kada ti narod kaže "NE", nađi stranca koji kaže "DA"

"Želimo da očuvamo socijalni status penzionera", rekao je Dodik nakon sastanka.

On je napomenuo da je oko 4.500 penzionera u ovoj godini koristilo pravo na banjsko liječenje, a danas su razgovarali da to u idućoj godini bude 6.000 penzionera koji bi jednu sedmicu besplatno koristili u banjama u Srpskoj.

"U Srpskoj ima 292.000 penzionera, na godišnjem nivou se izdvaja dvije milijarde KM za penzije, a 167 miliona na mjesečnom", naveo je Dodik.

Sastanku su prisustvovali premijer Savo Minić, ministar finansija Zora Vidović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, direktor Fonda PIO Mladen Milić, te predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović.