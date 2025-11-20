Logo
Large banner

Dodik najavio veće penzije od januara

Izvor:

ATV

20.11.2025

15:12

Komentari:

0
Додик најавио веће пензије од јануара
Foto: ATV

Penzije u Republici Srpskoj u januaru će biti povećane za 6,25 odsto, a pokušava se osigurati i isplata decembarske penzije pred praznike, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik poslije sastanka sa rukovodstvom Udruženja penzionera.

Dodik je istakao da je Vlada činila sve da poboljša uslove za penzionere, da je rađeno u kontinitetu i da su penzije 26 puta povećane.

Станивуковић-Радуловић-Блануша

Republika Srpska

Kada ti narod kaže "NE", nađi stranca koji kaže "DA"

"Želimo da očuvamo socijalni status penzionera", rekao je Dodik nakon sastanka.

On je napomenuo da je oko 4.500 penzionera u ovoj godini koristilo pravo na banjsko liječenje, a danas su razgovarali da to u idućoj godini bude 6.000 penzionera koji bi jednu sedmicu besplatno koristili u banjama u Srpskoj.

"U Srpskoj ima 292.000 penzionera, na godišnjem nivou se izdvaja dvije milijarde KM za penzije, a 167 miliona na mjesečnom", naveo je Dodik.

Sastanku su prisustvovali premijer Savo Minić, ministar finansija Zora Vidović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Egić, ministar za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje Siniša Karan, direktor Fonda PIO Mladen Milić, te predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović.

Podijeli:

Tagovi:

Milorad Dodik

penzije

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Када ти народ каже "НЕ", нађи странца који каже "ДА"

Republika Srpska

Kada ti narod kaže "NE", nađi stranca koji kaže "DA"

54 min

4
Додик са руководством Удружења пензионера Српске

Republika Srpska

Dodik sa rukovodstvom Udruženja penzionera Srpske

1 h

0
Исплаћена премија за млијеко у износу од 3,4 милиона КМ

Republika Srpska

Isplaćena premija za mlijeko u iznosu od 3,4 miliona KM

1 h

0
Каран: Улагањима значајно подигнут студентски стандард

Republika Srpska

Karan: Ulaganjima značajno podignut studentski standard

1 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Završeni radovi na pisti Aerodroma Banjaluka vrijedni milion KM

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za rasparavu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner