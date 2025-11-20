Logo
Large banner

Isplaćena premija za mlijeko u iznosu od 3,4 miliona KM

Izvor:

SRNA

20.11.2025

14:46

Komentari:

0
Исплаћена премија за млијеко у износу од 3,4 милиона КМ
Foto: ATV

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas 3.481.087 KM na ime premije za mlijeko za septembar i dopunu premije za mlijeko za ovu godinu.

Premija za 2.750 korisnika podsticaja isplaćena je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

млијеко

Ekonomija

Isplaćeno više od 3,2 miliona KM premije za mlijeko

Iznos isplaćenih obaveza po osnovu premije za mlijeko od početka godine (januar-septembar), odnosno devet premija iznosi 28.245.716 KM, a isplata premije bila je redovna i to 20. u mjesecu.

Ukupan broj korisnika je 23.666 ili u prosjeku 2.650 korisnika mjesečno, dodaje se u saopštenju.

Podijeli:

Tagovi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Mlijeko

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Каран: Улагањима значајно подигнут студентски стандард

Republika Srpska

Karan: Ulaganjima značajno podignut studentski standard

1 h

0
Заказана сједница Колегијума НСРС

Republika Srpska

Zakazana sjednica Kolegijuma NSRS

2 h

0
Случај "Ђајић" као огледало опозиције

Republika Srpska

Slučaj "Đajić" kao ogledalo opozicije

2 h

3
Цвијановић: Данас је један је од најзначајнијих датума у историји града

Republika Srpska

Cvijanović: Danas je jedan je od najznačajnijih datuma u istoriji grada

2 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Završeni radovi na pisti Aerodroma Banjaluka vrijedni milion KM

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za rasparavu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner