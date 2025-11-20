Isplaćena premija za mlijeko u iznosu od 3,4 miliona KM

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske isplatilo je danas 3.481.087 KM na ime premije za mlijeko za septembar i dopunu premije za mlijeko za ovu godinu.

Premija za 2.750 korisnika podsticaja isplaćena je posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, navodi se u saopštenju resornog ministarstva.

Ekonomija Isplaćeno više od 3,2 miliona KM premije za mlijeko

Iznos isplaćenih obaveza po osnovu premije za mlijeko od početka godine (januar-septembar), odnosno devet premija iznosi 28.245.716 KM, a isplata premije bila je redovna i to 20. u mjesecu.

Ukupan broj korisnika je 23.666 ili u prosjeku 2.650 korisnika mjesečno, dodaje se u saopštenju.