Zakazana sjednica Kolegijuma NSRS

Izvor:
ATV
20.11.2025
13:53
Komentari:0
Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti utvrđen prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 28. posebne sjednice parlamenta Srpske, biće održana u ponedjeljak, 24. novembra.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić sjednicu je zakazao za 14.00 časova, najavljeno je iz Narodne skupštine.
