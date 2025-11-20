Logo
Zakazana sjednica Kolegijuma NSRS

ATV

20.11.2025

13:53

0
Заказана сједница Колегијума НСРС
Foto: ATV

Sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će biti utvrđen prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 28. posebne sjednice parlamenta Srpske, biće održana u ponedjeljak, 24. novembra.

Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić sjednicu je zakazao za 14.00 časova, najavljeno je iz Narodne skupštine.

Narodna skupština Republike Srpske

Kolegijum NSRS

sjednica

15

58

Završeni radovi na pisti Aerodroma Banjaluka vrijedni milion KM

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za raspravu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

