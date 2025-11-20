Logo
Large banner

Čabrićeva: Vratiti se zdravoj komunikaciji sa djecom

Izvor:

SRNA

20.11.2025

12:54

Komentari:

1
Чабрићева: Вратити се здравој комуникацији са дјецом

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Selma Čabrić izjavila je da se u današnjem užurbanom načinu života potrebno vratiti zdravoj komunikaciji sa djecom, te ih tako ohrabriti da iznose stavove i na taj način razviju samopouzdanje.

Čabrićeva je, uoči panel-diskusije o pravima djece, rekla novinarima u Banjaluci, da resorno ministarstvo nizom aktivnosti želi napraviti "dječiji parlament" kako bi se u razgovoru sa djecom čuli njihovi problemi.

Ona je ukazala da je na odraslima i nosiocima funkcija da to kanališu na pravi način i pretoče u zakonska rješenja, te istakla da su telefon i društvene mreže najveći izazovi.

Ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić istakla je da su prava djece obaveza svih i zajednička odgovornost.

Имлек

Ekonomija

Srpski preduzetnici preuzeli "Imlek" od dosadašnjeg vlasnika

Ona je naglasila da djeca imaju pravo da učestvuju u donošenju svih odluka koje ih se tiču, a obaveza odraslih je da im to omoguće u skladu sa njihovim uzrastom i zrelošću.

"Ne mislimo da teret odgovornosti treba prebacivati na djecu, ali nam je važno da iz njihovog ugla čujemo kako doživljavaju neki problem i pronađemo rješenja koja će biti prilagođena njima", rekla je Rajićeva.

Ona je istakla da Republika Srpska i njene institucije nastoje da budu u korak sa svjetskim trendovima i da se zakonska regulativa stalno unapređuje.

"Imamo kontinuitet u zaštiti dječijih prava, ali uvijek ima prostora za dodatno napredovanje", rekla je Rajićeva.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ombudsman za djecu Republike Srpske organizovali su danas u Banjaluci panel diskusiju "Prava djeteta - glas djece i uloga odraslih" usmjerenu na podsticanje saradnje između djece i odraslih u sistemu zaštite djece, te na razvijanje kulture slušanja i uvažavanja dječijeg glasa.

Podijeli:

Tagovi:

Selma Čabrić

ministar

Komentari (1)
Large banner

Pročitajte više

Влада преузима изградњу приступних саобраћајница: Путеви у наредних 60 дана

Društvo

Vlada preuzima izgradnju pristupnih saobraćajnica: Putevi u narednih 60 dana

3 h

1
Фудбалски савез Србије огласио се по питању Душана Тадића

Fudbal

Fudbalski savez Srbije oglasio se po pitanju Dušana Tadića

3 h

0
Ковачевић: Усвајање буџета данас је најбитније

BiH

Kovačević: Usvajanje budžeta danas je najbitnije

3 h

0
Јелена Розга обновила везу са 11 година млађим, сином познатог музичког продуцента

Scena

Jelena Rozga obnovila vezu sa 11 godina mlađim, sinom poznatog muzičkog producenta

3 h

0

Više iz rubrike

Амиџић: Злоупотреба је, као и до сада, очигледно најзначајнија активност опозиције

Republika Srpska

Amidžić: Zloupotreba je, kao i do sada, očigledno najznačajnija aktivnost opozicije

4 h

4
Лажни плакати, фалсификован материјал, снимци: Најпрљавија изборна кампања у Српској? Досад!

Republika Srpska

Lažni plakati, falsifikovan materijal, snimci: Najprljavija izborna kampanja u Srpskoj? Dosad!

4 h

1
Додик: Дан када се знало да је снага српског народа неупитна и непоколебљива

Republika Srpska

Dodik: Dan kada se znalo da je snaga srpskog naroda neupitna i nepokolebljiva

4 h

0
Петровић поднио кривичну пријаву против особе која му је понудила мито од 500.000 КМ

Republika Srpska

Petrović podnio krivičnu prijavu protiv osobe koja mu je ponudila mito od 500.000 KM

5 h

3
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

58

Završeni radovi na pisti vrijedni milion KM

15

55

Delegati podržali hitnu proceduru za rasparavu o budžetu

15

54

Teolog otkrio da li se sprema žito za Aranđelovdan

15

47

Ovaj običaj obavezno treba ispoštovati prije noć uoči Aranđelovdana

15

46

Špirić: Nije uspio pokušaj blokade za koji bi se okrivila Srpska

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner