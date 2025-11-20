Čabrićeva: Vratiti se zdravoj komunikaciji sa djecom

Ministar porodice, omladine i sporta Republike Srpske Selma Čabrić izjavila je da se u današnjem užurbanom načinu života potrebno vratiti zdravoj komunikaciji sa djecom, te ih tako ohrabriti da iznose stavove i na taj način razviju samopouzdanje.

Čabrićeva je, uoči panel-diskusije o pravima djece, rekla novinarima u Banjaluci, da resorno ministarstvo nizom aktivnosti želi napraviti "dječiji parlament" kako bi se u razgovoru sa djecom čuli njihovi problemi.

Ona je ukazala da je na odraslima i nosiocima funkcija da to kanališu na pravi način i pretoče u zakonska rješenja, te istakla da su telefon i društvene mreže najveći izazovi.

Ombudsman za djecu Republike Srpske Gordana Rajić istakla je da su prava djece obaveza svih i zajednička odgovornost.

Ona je naglasila da djeca imaju pravo da učestvuju u donošenju svih odluka koje ih se tiču, a obaveza odraslih je da im to omoguće u skladu sa njihovim uzrastom i zrelošću.

"Ne mislimo da teret odgovornosti treba prebacivati na djecu, ali nam je važno da iz njihovog ugla čujemo kako doživljavaju neki problem i pronađemo rješenja koja će biti prilagođena njima", rekla je Rajićeva.

Ona je istakla da Republika Srpska i njene institucije nastoje da budu u korak sa svjetskim trendovima i da se zakonska regulativa stalno unapređuje.

"Imamo kontinuitet u zaštiti dječijih prava, ali uvijek ima prostora za dodatno napredovanje", rekla je Rajićeva.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta i Ombudsman za djecu Republike Srpske organizovali su danas u Banjaluci panel diskusiju "Prava djeteta - glas djece i uloga odraslih" usmjerenu na podsticanje saradnje između djece i odraslih u sistemu zaštite djece, te na razvijanje kulture slušanja i uvažavanja dječijeg glasa.