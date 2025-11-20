Petrović podnio krivičnu prijavu protiv osobe koja mu je ponudila mito od 500.000 KM

V.d. generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" (ERS) Luka Petrović podnio je Policijskoj upravi i Okružnom javnom tužilaštvu Trebinje krivičnu prijavu protiv lica S.D. iz Banjaluke koje mu je 19. novembra ponudilo mito od 500.000 KM.

Petrović smatra da mu je mito ponuđen kako bi, iskorištavajući njegov politički i privredni uticaj u Hercegovini i Republici Srpskoj, "otkočio" i na taj način realizovao projekat od strica lica S.D, inače vlasnika privrednog društva iz Banjaluke, koji ima namjeru da u Trebinju izgradi solarnu fotonaponsku elektranu.

"Odmah sam mu, bez odgađanja, jasno stavio do znanja da to nije tema o kojoj može da razgovara sa mnom. Jasno je da je S.D. imao namjeru da, koristeći svoj politički i privredni uticaj, preduzmem određene radnje za novčanu uslugu", naveo je Petrović, koji je i odbornik u Skupštini grada Trebinja.

Petrović je naglasio da je njegova moralna i zakonska obaveza da prijavi moguće elemente krivičnog djela davanje mita i trgovina uticajem.

"Prvenstveno, jer se u vrijeme predizborne kampanje, ovakvim ponašanjem, pokušava narušiti moj ugled, kredibilitet i autoritet. Moja lična procjena je da postoji korupcionaško/profitni/-politički motiv kako bi se moja ličnost potencijalno diskreditovala", poručio je Petrović.

On je rekao da je kao dokaz gore navedenih radnji u prijavi nadležnim institucijama predložio da se saslušaju i uzmu iskazi od svih navedenih lica i preduzmu sve druge istražne radnje s ciljem otkrivanja motiva, nalogodavaca i izvršilaca navedenih krivičnih djela.

"Motiv podnošenja ove krivične prijave je da se posredstvom nadležnih organa otkriju nalogodavci i učesnici ove ideje, jer, znajući da u privrednom i političkom životu ima uvijek nečasnih i zlonamjernih radnji, izražavam sumnju da to može biti i ovaj bezuspješni pokušaj", zaključio je Petrović.

Svi ostali detalji u vezi sa ovim događajem, kaže Petrović, navedeni su u prijavi koju je dostavio Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju.