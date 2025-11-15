Logo
Large banner

Petrović: Termoelektrane u Srpskoj stabilne, struja se izvozi

Izvor:

Agencije

15.11.2025

13:21

Komentari:

3
Петровић: Термоелектране у Српској стабилне, струја се извози
Foto: ATV

Termoelektrane u Republici Srpskoj su stabilne i "Elektroprivreda" danas izvozi električnu energiju, izjavio je generalni direktor ove kompanije Luka Petrović.

Petrović je naveo da je sinoć u 21.00 čas termoelektrana u Ugljeviku stavljena na mrežu, da se od ponedjeljka očekuju ozbiljne padavine i vjeruje da će sljedeću sedmicu početi sa značajnom stabilizacijom.

On je dodao da to nije dovoljno i da očekuju da zimu doprinese da se značajno poveća proizvodnja u hidroelektranama.

Petrović je istakao da je svaki sistem za sebe napisao prijedloge, što je traženo na tematskoj sjednici Vlade Republike Srpske.

"Naši prijedlozi kao krovne kuće iznad drugih 11 kompanija malo su radikalniji i traže oštrije mjere, a Vladini zahtjevi i očekivanja su još radikalniji, tako da ćemo na kraju doći sa ozbiljnim racionalizacijama, uštedama, te da će odgovornost spuštati i na niže nivoe", pojasnio je Petrović.

Pisanja medija o mogućoj privatizacija "Elektroprivrede Republike Srpske", Petrović je nazvao spinovanjem javnosti, navodeći da su u fazi da moraju raditi deprivatizaciju, podsjetivši da je Vlada Mladena Ivanića usvojila privatizacioni za elektroenergetski sektor Srpske.

Pojasnio je da su tada ubačeni razni fondovi, da je građanima rečeno da će biti vlasnici tih kompanija, a da se 21 godinu nakon toga može konstatovati da sa svojim vaučerima nisu imali nikakve koristi.

"U pojedinim preduzećima vlasnici su manje od pet procenata, a 15 procenata vlasnici svih naših zavisnih preduzeća, osim matičnih preduzeća, su njemački, grčki i ostali fondovi", rekao je Petrović.

Podijeli:

Tagovi:

Luka Petrović

Elektroprivreda Republike Srpske

Komentari (3)
Large banner

Više iz rubrike

Балканци који су отишли да раде у ову земљу, враћају се пуни пара

Ekonomija

Balkanci koji su otišli da rade u ovu zemlju, vraćaju se puni para

2 h

1
И даље се тражи купац за руску компанију: Американци продужили лиценцу

Ekonomija

I dalje se traži kupac za rusku kompaniju: Amerikanci produžili licencu

4 h

0
Гдје је данас паметно уложити новац?

Ekonomija

Gdje je danas pametno uložiti novac?

18 h

0
Цијена злата обара рекорде: Ево колико кошта грам и шта савјетују стручњаци о куповини

Ekonomija

Cijena zlata obara rekorde: Evo koliko košta gram i šta savjetuju stručnjaci o kupovini

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

00

Borac i Radnički igraju utakmicu u čast Mladena Žižovića

13

56

Srpska odala počast herojima

13

50

Majka dvoje djece: Ovo je Ivana koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći

13

49

Više od 20 povrijeđenih od eksplozija u industrijskom parku

13

46

Milan Stanković pokazao kako izgleda obrok monaha

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner