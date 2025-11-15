Petrović: Termoelektrane u Srpskoj stabilne, struja se izvozi

Termoelektrane u Republici Srpskoj su stabilne i "Elektroprivreda" danas izvozi električnu energiju, izjavio je generalni direktor ove kompanije Luka Petrović.

Petrović je naveo da je sinoć u 21.00 čas termoelektrana u Ugljeviku stavljena na mrežu, da se od ponedjeljka očekuju ozbiljne padavine i vjeruje da će sljedeću sedmicu početi sa značajnom stabilizacijom.

On je dodao da to nije dovoljno i da očekuju da zimu doprinese da se značajno poveća proizvodnja u hidroelektranama.

Petrović je istakao da je svaki sistem za sebe napisao prijedloge, što je traženo na tematskoj sjednici Vlade Republike Srpske.

"Naši prijedlozi kao krovne kuće iznad drugih 11 kompanija malo su radikalniji i traže oštrije mjere, a Vladini zahtjevi i očekivanja su još radikalniji, tako da ćemo na kraju doći sa ozbiljnim racionalizacijama, uštedama, te da će odgovornost spuštati i na niže nivoe", pojasnio je Petrović.

Pisanja medija o mogućoj privatizacija "Elektroprivrede Republike Srpske", Petrović je nazvao spinovanjem javnosti, navodeći da su u fazi da moraju raditi deprivatizaciju, podsjetivši da je Vlada Mladena Ivanića usvojila privatizacioni za elektroenergetski sektor Srpske.

Pojasnio je da su tada ubačeni razni fondovi, da je građanima rečeno da će biti vlasnici tih kompanija, a da se 21 godinu nakon toga može konstatovati da sa svojim vaučerima nisu imali nikakve koristi.

"U pojedinim preduzećima vlasnici su manje od pet procenata, a 15 procenata vlasnici svih naših zavisnih preduzeća, osim matičnih preduzeća, su njemački, grčki i ostali fondovi", rekao je Petrović.