Cijena zlata obara rekorde: Evo koliko košta gram i šta savjetuju stručnjaci o kupovini

Od početka godine cijena zlata na svjetskom tržištu skočila je za oko 60 odsto. Stalni rast cijene zlata prethodnih godina uticao je na povećanje tražnje za ovim plemenitim metalom i kod nas. Oni koji se odluče za tu kupovinu, danas bi morali da izdvoje više od 267 KM za gram.

Nekoliko globalnih kriza i jedanaest mjeseci bilo je potrebno da bi jedna unca zlata, umjesto 2.600 koštala 4.200 dolara.

U Kini, koja po rezervama zlata zauzima šesto mjesto u svijetu, na cene i potražnju utiče i dodatna taksa na zlato koje nema investicionu svrhu, prije svega ono u zlatarama.

Vlasnik zlatare Žao Baolin rekao je da trenutno koriste postojeći inventar ili recikliraju zlato koje mijenjaju za nove proizvode, pa su promjene cijena relativno male.

"Sada možemo da vidimo više transakcija zlata. Mušterije mogu da mijenjaju staro zlato za novodizajnirano, jednostavno plaćajući dodatnu taksu", rekao je Baolin.

U Srbiji veće promjene registruju pre svih mjenjačnice gdje se uglavnom strane valute mijenjaju za investiciono zlato.

Riječ je o zlatu u obliku pločica ili poluga, veće čistoće u odnosu na nakit. Takvo zlato, savjetuju brokeri, u ovom trenutku dobra je investicija ukoliko se planira ulaganje u period ne kraći od pet godina.

Njegova cijena u mjenjačnicama koriguje se na desetak minuta.

Računica za štednju

Broker Branislav Jorgić navodi da građanin koji može da uštedi mjesečno bar 100 evra može da ode u mjenjačnicu i da kupi otprilike jedan gram zlata.

"Oko pet grama zlata košta između 500 i 600 evra. Građani treba da naprave svoj plan štednje i onda prema tome da se prilagode, pa jednomjesečno ili kvartalno, ili polugodišnje da kupe neku količinu i da to rade u kontinuitetu, u dužem vremenskom periodu", rekao je Jorgić.

Investiciono zlato ne kupuju samo građani već i kompanije, investicioni, penzioni fondovi države. Narodna banka Srbije je do oktobra uvećala svoje rezerve za 3,5 tona zlata.

Gdje čuvati zlato

Međutim, oni koji imaju mogućnosti za kupovinu malih količina moraju da vode računa i o bezbijednosti.

Jorgić savjetuje da se obavezano traži fiskalni račun kako bi znali da je zlato u legalnom posjedu tih mjenjačnica sa jedne strane, a sa druge strane da imaju dokaz o sticanju tog zlata.

"Mogu kupovati to i u specijalizovanim prodavnicama koje se bave prodajom investicionog zlata. Vrlo je važno napomenuti, pošto zlato glasi na donosioice, ne na ime, praktično kod koga je zlato on se može deklarisati kao vlasnik. Bitno je da se zlato čuva u sefovima kod banaka, ne kod kuće", istakao je broker.

Kako na cijenu zlata utiču prije svega geopolitički i ekonomski problemi, pad vrijednosti dolara ili postojeći i mogući ratovi, ne očekuje se da će ona padati uskoro.

Najveća cijena zlata na svjetskom tržištu zabilježena je u oktobru ove godine i pratila je problem oko obustave rada američke vlade. Tada je jedna unca vrijedila 4.381 dolar, 150 dolara više nego danas.

(RTS)