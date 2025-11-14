Logo
Large banner

Cijena zlata obara rekorde: Evo koliko košta gram i šta savjetuju stručnjaci o kupovini

14.11.2025

15:32

Komentari:

0
Цијена злата обара рекорде: Ево колико кошта грам и шта савјетују стручњаци о куповини
Foto: Pixabay

Od početka godine cijena zlata na svjetskom tržištu skočila je za oko 60 odsto. Stalni rast cijene zlata prethodnih godina uticao je na povećanje tražnje za ovim plemenitim metalom i kod nas. Oni koji se odluče za tu kupovinu, danas bi morali da izdvoje više od 267 KM za gram.

Nekoliko globalnih kriza i jedanaest mjeseci bilo je potrebno da bi jedna unca zlata, umjesto 2.600 koštala 4.200 dolara.

U Kini, koja po rezervama zlata zauzima šesto mjesto u svijetu, na cene i potražnju utiče i dodatna taksa na zlato koje nema investicionu svrhu, prije svega ono u zlatarama.

злато

Svijet

Komunalci u travi otkrili zlato od 30.000 evra

Vlasnik zlatare Žao Baolin rekao je da trenutno koriste postojeći inventar ili recikliraju zlato koje mijenjaju za nove proizvode, pa su promjene cijena relativno male.

"Sada možemo da vidimo više transakcija zlata. Mušterije mogu da mijenjaju staro zlato za novodizajnirano, jednostavno plaćajući dodatnu taksu", rekao je Baolin.

U Srbiji veće promjene registruju pre svih mjenjačnice gdje se uglavnom strane valute mijenjaju za investiciono zlato.

Riječ je o zlatu u obliku pločica ili poluga, veće čistoće u odnosu na nakit. Takvo zlato, savjetuju brokeri, u ovom trenutku dobra je investicija ukoliko se planira ulaganje u period ne kraći od pet godina.

Njegova cijena u mjenjačnicama koriguje se na desetak minuta.

Računica za štednju

Broker Branislav Jorgić navodi da građanin koji može da uštedi mjesečno bar 100 evra može da ode u mjenjačnicu i da kupi otprilike jedan gram zlata.

"Oko pet grama zlata košta između 500 i 600 evra. Građani treba da naprave svoj plan štednje i onda prema tome da se prilagode, pa jednomjesečno ili kvartalno, ili polugodišnje da kupe neku količinu i da to rade u kontinuitetu, u dužem vremenskom periodu", rekao je Jorgić.

Investiciono zlato ne kupuju samo građani već i kompanije, investicioni, penzioni fondovi države. Narodna banka Srbije je do oktobra uvećala svoje rezerve za 3,5 tona zlata.

злато

Ekonomija

Cijena zlata obara sve rekorde

Gdje čuvati zlato

Međutim, oni koji imaju mogućnosti za kupovinu malih količina moraju da vode računa i o bezbijednosti.

Jorgić savjetuje da se obavezano traži fiskalni račun kako bi znali da je zlato u legalnom posjedu tih mjenjačnica sa jedne strane, a sa druge strane da imaju dokaz o sticanju tog zlata.

"Mogu kupovati to i u specijalizovanim prodavnicama koje se bave prodajom investicionog zlata. Vrlo je važno napomenuti, pošto zlato glasi na donosioice, ne na ime, praktično kod koga je zlato on se može deklarisati kao vlasnik. Bitno je da se zlato čuva u sefovima kod banaka, ne kod kuće", istakao je broker.

Kako na cijenu zlata utiču prije svega geopolitički i ekonomski problemi, pad vrijednosti dolara ili postojeći i mogući ratovi, ne očekuje se da će ona padati uskoro.

Najveća cijena zlata na svjetskom tržištu zabilježena je u oktobru ove godine i pratila je problem oko obustave rada američke vlade. Tada je jedna unca vrijedila 4.381 dolar, 150 dolara više nego danas.

(RTS)

Podijeli:

Tagovi:

Zlato

cijena zlata

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Правио базен у дворишту и пронашао злато

Svijet

Pravio bazen u dvorištu i pronašao zlato

1 sedm

0
Oткривено налазиште злата вриједно 1,7 милијарди долара

Ekonomija

Otkriveno nalazište zlata vrijedno 1,7 milijardi dolara

1 sedm

0
Лажне врачаре наводно скидале чини, па од клијената узимали паре и злато

Hronika

Lažne vračare navodno skidale čini, pa od klijenata uzimali pare i zlato

1 sedm

0
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Romski horoskop za novembar: Jedan znak okitiće se zlatom, a jednom stiže zasluženi mir

1 sedm

0

Više iz rubrike

Цијена злата обара све рекорде

Ekonomija

Cijena zlata obara sve rekorde

3 h

0
Олупина Титаника

Ekonomija

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

4 h

0
Из радњи хитно повучен омиљени рођендански реквизит

Ekonomija

Iz radnji hitno povučen omiljeni rođendanski rekvizit

6 h

0
koza koze

Ekonomija

Dvije koze promijenile život porodici Jovanov

8 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

UN pokreće istragu zbog masovnih ubistava u Sudanu

16

23

Njemačka: Smanjena prijetnja od "Bande čekića"

16

22

Minić: Vaspitači će uvijek imati moju podršku

16

16

Japanka se "udala" za muškarca kojeg je napravila vještačka inteligencija?

16

15

Oglasili se iz policije: Ovo nikako nemojte da radite!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner