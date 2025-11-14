Logo
Iz radnji hitno povučen omiljeni rođendanski rekvizit

Tanjir od porcelana PEPCO artikal PLU 620736P 19 cm sa motivom Patrolne šape namijenjen djeci povučen je iz maloprodajnih objekata, saopštilo je Ministarstvo trgovine.

Kao razlog za ovu odluku navedeno je obrazloženje u kom se kaže da zbog prekoračenja migracije olova, proizvod nije u skladu sa zahtevima koji se odnose na keramičke proizvode namijenjene za kontakt sa hranom, i ima negativan uticaj na zdravlje i bezbjednost korisnika.

O povlačenju proizvoda iz prometa, navode iz ministarstva, obaviješteni su svi PEPKO maloprodajni objekti. Putem sajta, kao i izloženim obavještenjem na prodajnim mjestima, kupci su obaviješteni o neispravnosti artkikla i mogućnosti povraćaja novca.

(Kurir)

11

59

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

11

59

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

11

52

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

11

47

Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

11

41

Alarmantni podaci: Više od 40 osto mladih traži pomoć od vještačke inteligencije kada su usamljeni

