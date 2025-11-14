Iz radnji hitno povučen omiljeni rođendanski rekvizit

Tanjir od porcelana PEPCO artikal PLU 620736P 19 cm sa motivom Patrolne šape namijenjen djeci povučen je iz maloprodajnih objekata, saopštilo je Ministarstvo trgovine.

Kao razlog za ovu odluku navedeno je obrazloženje u kom se kaže da zbog prekoračenja migracije olova, proizvod nije u skladu sa zahtevima koji se odnose na keramičke proizvode namijenjene za kontakt sa hranom, i ima negativan uticaj na zdravlje i bezbjednost korisnika.

Fudbal Koliko je Srbija izgubila para jer nije otišla na Mundijal

O povlačenju proizvoda iz prometa, navode iz ministarstva, obaviješteni su svi PEPKO maloprodajni objekti. Putem sajta, kao i izloženim obavještenjem na prodajnim mjestima, kupci su obaviješteni o neispravnosti artkikla i mogućnosti povraćaja novca.

(Kurir)