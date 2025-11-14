Evropska zemlja u potpunosti zabranila uzgoj živine zbog ptičijeg gripa

Špansko Ministarstvo poljoprivrede naredilo je hitnu zabranu uzgoja sve živine kako bi se spriječilo širenje ptičjeg gripa.

Ta odluka proširuje prethodne mjere, kojima je živina u područjima visokog rizika morala da bude držana u zatvorenom prostoru, preneo je Rojters.

Do sada je u Španiji potvrđeno 14 slučajeva ptičjeg gripa, od čega polovina u regionu Kastilja i Leon, dok je u Evropi ukupno zabeleženo 139 slučajeva od jula.

Nova naredba obuhvata sve farme, uključujući organske i male proizvođače.

Zabranjeno je miješanje pataka i gusaka sa drugom živinom, korištenje netretirane površinske vode i organizovanje sajmova ili izložbi ptica.