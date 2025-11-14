Logo
Large banner

Evropska zemlja u potpunosti zabranila uzgoj živine zbog ptičijeg gripa

Izvor:

Tanjug

14.11.2025

10:05

Komentari:

0
Европска земља у потпуности забранила узгој живине због птичијег грипа

Špansko Ministarstvo poljoprivrede naredilo je hitnu zabranu uzgoja sve živine kako bi se spriječilo širenje ptičjeg gripa.

Ta odluka proširuje prethodne mjere, kojima je živina u područjima visokog rizika morala da bude držana u zatvorenom prostoru, preneo je Rojters.

policija hrvatska

Region

Troje djece nestalo u Hrvatskoj: Već dva dana se o njima ništa ne zna

Do sada je u Španiji potvrđeno 14 slučajeva ptičjeg gripa, od čega polovina u regionu Kastilja i Leon, dok je u Evropi ukupno zabeleženo 139 slučajeva od jula.

Nova naredba obuhvata sve farme, uključujući organske i male proizvođače.

Маја Шупут

Scena

Maja Šuput pokazala svima s kim je u Dubaiju

Zabranjeno je miješanje pataka i gusaka sa drugom živinom, korištenje netretirane površinske vode i organizovanje sajmova ili izložbi ptica.

Podijeli:

Tagovi:

Španija

Ptičiji grip

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ове биљке треба посадити у новембру за богат род на прољеће

Savjeti

Ove biljke treba posaditi u novembru za bogat rod na proljeće

2 h

0
У овој држави се уопште не рађају дјеца

Svijet

U ovoj državi se uopšte ne rađaju djeca

2 h

0
Још двије жртве пожара у Тузли

Hronika

Još dvije žrtve požara u Tuzli

2 h

0
БиХ уводи три нова правила за регистрацију и возачке дозволе

Društvo

BiH uvodi tri nova pravila za registraciju i vozačke dozvole

2 h

0

Više iz rubrike

У овој држави се уопште не рађају дјеца

Svijet

U ovoj državi se uopšte ne rađaju djeca

2 h

0
Погубљен маринац у САД

Svijet

Smrtna kazna u SAD zbog otmice i ubistva djevojčice: Pogubljen bivši marinac

3 h

0
Орбан: Чинимо Мађарску поново великом

Svijet

Orban: Činimo Mađarsku ponovo velikom

3 h

0
Стотине грађана протестује због прегаженог пса

Svijet

Stotine građana protestuje zbog pregaženog psa

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

04

Konačno da i njima krene: Ova 3 znaka brišu sve dugove i kupaju se u parama

11

59

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

11

59

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

11

52

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

11

47

Orban: Priprema za mirovni samit Rusije i SAD u punom jeku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner