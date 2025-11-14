Evropska zemlja u potpunosti zabranila uzgoj živine zbog ptičijeg gripa

Izvor:
Špansko Ministarstvo poljoprivrede naredilo je hitnu zabranu uzgoja sve živine kako bi se spriječilo širenje ptičjeg gripa.
Ta odluka proširuje prethodne mjere, kojima je živina u područjima visokog rizika morala da bude držana u zatvorenom prostoru, preneo je Rojters.
Do sada je u Španiji potvrđeno 14 slučajeva ptičjeg gripa, od čega polovina u regionu Kastilja i Leon, dok je u Evropi ukupno zabeleženo 139 slučajeva od jula.
Nova naredba obuhvata sve farme, uključujući organske i male proizvođače.
Zabranjeno je miješanje pataka i gusaka sa drugom živinom, korištenje netretirane površinske vode i organizovanje sajmova ili izložbi ptica.
