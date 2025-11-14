Logo
Large banner

Stotine građana protestuje zbog pregaženog psa

14.11.2025

08:32

Komentari:

0
Стотине грађана протестује због прегаженог пса
Foto: Pixabay

Stotine stanovnika Sofije okupilo se sinoć na protestu ispred ulaza u polikliniku Vojnomedicinske akademije, zahtijevajući oštrije kazne za zlostavljače životinja nakon što je pas Maja pregažen automobilom.

Povod za protest pod nazivom "Pravda za Maju" bila je nesreća u naselju Razsadnika, gdje je vozač, ljekar Nenad Conevski, izlazeći iz garaže, pregazio psa koji je kasnije morao da bude eutanaziran zbog teških povreda, piše Novinite.

Vojnomedicinska akademija ranije ove nedjelje je saopštila da je privremeno zabranila ljekaru Nenadu Conevskom, zaposlenom u toj ustanovi i umiješanom u slučaj, obavljanje dužnosti dok se okolnosti ne razjasne, uz poruku da neće da tolerišu nijedan "oblik agresije".

Полиција Србија

Hronika

Tijelo žene pronađeno u zgradi

Učesnici protesta zatražili su da Conevski bude trajno smijenjen.

- Conevski je optužen za izazivanje smrti psa, a određena mu je kaucija od 2.500 evra - rekao je direktor Državnog odjeljenja za unutrašnje poslove, glavni komesar Ljubomir Nikolov i demantovao glasine da je 29-godišnji Conevski napustio Bugarsku.

Nesreća je snimljena bezbednosnom kamerom 9. novembra i na njoj je prikazan pas kako leži na trotoaru dok je Conevski izlazio iz garaže, vidio životinju ispod guma, ali je ipak prešao preko nje i ostavio je na ulici, ističu mediji.

Podijeli:

Tagovi:

pas

Sofija

protest

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Дјевојчица (2) преминула након посјете зубару

Svijet

Djevojčica (2) preminula nakon posjete zubaru

3 h

0
Премијерка која ноћу спава само два сата, на састанке зове у три ујутру

Svijet

Premijerka koja noću spava samo dva sata, na sastanke zove u tri ujutru

3 h

0
ФСБ: Спријечен атентат на високог владиног званичника на гробљу у Москви

Svijet

FSB: Spriječen atentat na visokog vladinog zvaničnika na groblju u Moskvi

3 h

0
Спрема се колапс од поноћи: Обустава јавног превоза и дијела авионског саобраћаја

Svijet

Sprema se kolaps od ponoći: Obustava javnog prevoza i dijela avionskog saobraćaja

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

05

Spominje se intimni snimak: Ne smiruje se rat Kije Kockar i Kaće Živković

12

04

Konačno da i njima krene: Ova 3 znaka brišu sve dugove i kupaju se u parama

11

59

Džepni sat putnika "Titanika" procijenjen na milion funti

11

59

Učenik u školu donio repliku metka, roditelji tvrde da maltretira vršnjake

11

52

Ukrao novčanik iz auta pa 'peglao' kartice

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner