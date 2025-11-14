Stotine građana protestuje zbog pregaženog psa

Stotine stanovnika Sofije okupilo se sinoć na protestu ispred ulaza u polikliniku Vojnomedicinske akademije, zahtijevajući oštrije kazne za zlostavljače životinja nakon što je pas Maja pregažen automobilom.

Povod za protest pod nazivom "Pravda za Maju" bila je nesreća u naselju Razsadnika, gdje je vozač, ljekar Nenad Conevski, izlazeći iz garaže, pregazio psa koji je kasnije morao da bude eutanaziran zbog teških povreda, piše Novinite.

Vojnomedicinska akademija ranije ove nedjelje je saopštila da je privremeno zabranila ljekaru Nenadu Conevskom, zaposlenom u toj ustanovi i umiješanom u slučaj, obavljanje dužnosti dok se okolnosti ne razjasne, uz poruku da neće da tolerišu nijedan "oblik agresije".

Učesnici protesta zatražili su da Conevski bude trajno smijenjen.

- Conevski je optužen za izazivanje smrti psa, a određena mu je kaucija od 2.500 evra - rekao je direktor Državnog odjeljenja za unutrašnje poslove, glavni komesar Ljubomir Nikolov i demantovao glasine da je 29-godišnji Conevski napustio Bugarsku.

Nesreća je snimljena bezbednosnom kamerom 9. novembra i na njoj je prikazan pas kako leži na trotoaru dok je Conevski izlazio iz garaže, vidio životinju ispod guma, ali je ipak prešao preko nje i ostavio je na ulici, ističu mediji.