Premijerka koja noću spava samo dva sata, na sastanke zove u tri ujutru

Izvor:

Agencije

14.11.2025

08:21

Премијерка која ноћу спава само два сата, на састанке зове у три ујутру
Foto: Tanjug/AP Photo/Ahn Young-joon

Japanska premijerka Sanae Takaiči izjavila je da noću spava samo dva do četiri sata, što je izazvalo zabrinutost zbog njene sposobnosti da održi ravnotežu između posla i privatnog života u zemlji poznatoj po dugim radnim satima, piše Gardijan.

Obraćajući se poslanicima, nakon pitanja kako će da se nosi sa zahtjevnim tempom rada u Japanu, Takaiči je pokazujući podočnjake rekla da funkcioniše uz minimalno spavanje, naviku koju je imala i njen politički uzor, bivša britanska premijerka, Margaret Tačer.

Takaiči je prošle nedjelje izazvala reakcije kada je pozvala svoje pomoćnike na sastanak u tri ujutru radi pripreme za saslušanje budžetskog odbora koje je trebalo da počne šest sati kasnije.

Sedmica je uslijedila nakon što je, postavši prva žena na čelu Japana, obećala da će "raditi, raditi, raditi, raditi i raditi".

- Sada spavam oko dva sata, najviše četiri sata. To je vjerovatno loše za moju kožu - rekla je ona poslanicima.

Japan se suočava s dugotrajnim izazovom promjene radne kulture koja podrazumijeva prekovremeni rad i večernja druženja s kolegama.

Писмо

Srbija

Farmaceut iz Niša prije nestanka ostavio tajnu poruku

Prekomjerno radno vrijeme povezano je sa porastom slučajeva "karošija" - smrti usljed prekomjernog rada, i otežava parovima da doprinesu povećanju niske stope nataliteta.

Takaiči je nakon izbora za predsjednicu LDP-a početkom oktobra rekla da će se odreći ideje o ličnoj ravnoteži između posla i privatnog života, dok je članove stranke pozvala da "rade kao konji".

Njeno veliko radno opterećenje izazvalo je reakcije i među saveznicima i među protivnicima.

Bivši ministar ekonomije Ken Saito rekao je da je "iskreno zabrinut" za premijerkino zdravlje, dok ju je opozicioni poslanik Kacuhito Nakadžima pozvao da više spava, na šta se Takaiči nasmijala i klimala glavom.

Nova studija povodom Svjetskog dana sna pokazala je da Japanci radnim danima spavaju prosječno sedam sati i jedan minut - 38 minuta manje od međunarodnog prosjeka.

