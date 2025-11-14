Sprema se kolaps od ponoći: Obustava javnog prevoza i dijela avionskog saobraćaja

Italijanski sindikati USB i Orsa najavili su večeras od ponoći početak 24-časovnog štrajka u kompaniji za javni prevoz u Rimu (ATAC), koji će uticati na gradski saobraćaj na gotovo svim linijama.

Kako je najavljeno štrajkovaće i zaposleni u kompanijama IziDžet i Volotea. Sindikati su saopštili da su prekidi u saobraćaju planirani od večeras od ponoći, do zore 15. novembra, prenosi Republika.

Trenutno nisu planirani štrajkovi u javnom saobraćaju u drugim većim italijanskim gradovima.

Kako je saopšteno, štrajk će uticati na noćni gradski prevoz u Rimu, večeras od ponoći, dok će linije gradskog prevoza saobraćati tokom zakonskih vremenskih intervala.

Štrajkom će biti obuhvaćene i nadzemne linije metroa.

Tokom štrajka neće raditi ni pokretne stepenice, liftovi i stepenišne podizne stepenice na otvorenim metro i željezničkim stanicama, kao ni blagajne, fizičke i onlajn, ormarići za preuzimanje robe, niti kutije za bicikle.

Moguća su kašnjenja i otkazivanja letova kompanija IziDžet i Volotea, u znak protesta zbog uslova rada i nedostatka zaštite.

Sindikati su organizovali štrajk zahtjevajući poštovanje ugovornih obaveza, i u znak protesta zbog uskraćivanja odmora, ozbiljnog nedostatka zaposlenih, kao i "loše higijene" u nekoliko objekata kojima upravlja kompanija ATAC.