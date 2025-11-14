Svako četvrto domaćinstvo je samačko

Popularna komedija "Sam u kući" obilježava nam svake božićne praznike. Kad se negdje krajem novembra ili početkom decembra pojavi prvi film iz te svevremenske franšize sa pet nastavaka - znamo da je Božić odmah iza ugla.

Kako piše Danica.hr, o znaju i hrvatski državni statističari koji su tim povodom objavili ne baš vesele brojke: broj samačkih domaćinstava u Hrvatskoj u protekla dva desetljeća.

Na posljednjem popisu stanovništva bilo ih je oko 399.000, a na popisu prije dvadesetak godina oko 275.000.

To je rast od čak 45 odsto! Danas je samačkih domaćinstava u Hrvatskoj gotovo 28 procenata, odnosno najmanje svako četvrto, od ukupno oko 1,43 miliona domaćinstava u Hrvatskoj.

Godine 1991. bilo je oko 1,54 miliona domaćinstava; udio samačkih iznosio je blizu 18 procenata. Dakle, otprilike svako šesto imalo je samo jednog člana.

Prosječno najveća domaćinstva ima sjever Hrvatske: Krapinsko-zagorska i Međimurska županija sa 3,1 osobom u domaćinstvu, te Varaždinska i Zagrebačka županija sa tri osobe. Hrvatski prosjek je 2,7 članova, a Koprivničko-križevačka ima 2,9.

Najmanje brojna domaćinstva su u Zagrebu i na jugu Hrvatske. Prosječan broj članova u Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji je 2,4, a u Šibensko-kninskoj i Gradu Zagrebu 2,5, otkrivaju podaci Državnog zavoda za statistiku.