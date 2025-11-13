U Srpskoj porast oboljelih od dijabetesa

Savremeni način života, loše prehrambene navike i nedostatak fizičke aktivnosti doveli su do pandemije dijabetesa tip dva. U Republici Srpskoj od 2021. do 2025. godine broj novooboljelih od dijabetesa se udvostručio. Endokrinolozi ističu da je ova pandemija direktno povezana sa gojaznošću koja je sve češća kod starijih osoba, ali i adolescenata.

"Važno je da napomenemo da je trenutno najveća pandemija u svijetu, ne smao kod nas, jeste upravo ta pandemija dijabetesa. Ona je povezana sa još većim problemom, gojaznošću", kaže Jelena Malinović Pančić, endokrinolog.

"Najčešće te mjere životnog stila, na koje ne obraćamo dovoljno pažnje, nedostatak fizičke aktivnosti, neadekvatna ishrana, višak kilograma, predstavljaju razlog zašto imamo porast broja oboljelih od dijabetesa", rekla je Tamara Dojčinović, endokrinolog.

Dijabetes tip dva, za razliku od tipa jedan koji je autoimuno oboljenje, je moguće prevenirati zdravim načinom života. Stručnjaci ističu da pravilna ishrana i redovna fizička aktivnost može spriječiti razvoj i komplikacije ove bolesti.

"Ključ je da imamo stabilnu glikemiju, da kombinujemo namirnice koje održavaju stabilnu glikemiju, da nemamo nagle padove šećera, a posljedično kasnije i skokove. Savjet je da jedemo više povrća. Uvijek se savjetuje da jedemo puno voća i povrća, mada bih ja na prvo mjesto stavila povrće. Crveno meso da se jede dva puta sedmično, jednom do dva puta riba, i dva puta piletina ili ćuretina", rekla je Marina Davidović, nutricionista

Povodom Svjetskog dana oboljelih od dijabetesa, Udruženje osoba oboljelih od dijabetesa Republike Srpske organizovalo je kampanju „Nisi sam“. Cilj kampanje je podstaći razvoj empatije u društvu prema dijabetičarima.

"Mi često u Udruženju kažemo da je dijabetes tip jedan kao da hodate po nekoj tankoj žici. To je linija između šećera koji je dobar, a sa druge strane su niski šećeri kada možemo doći u opasnost. Senzor nam pomaže da balansiramo vrijednost šećera, a to nam pomaže da izbjegnemo komplikacije koje nisu male", rekla je Jelena Škrbić Radić, predsjednik Udruženja "DIABET no 1".

U svijetu gdje većina ima brz tempo života i nedostatak discipline kada je u pitanju briga o sebi, stručnjaci apeluju da na vrijeme prepoznamo faktore rizika, imamo ispravne prehrambene navike, redovnu fizičku aktivnost i dovoljno sna.