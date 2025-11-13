Logo
Kakvo vrijeme nas očekuje sutra?

13.11.2025

13:55

Jesen, vremenska prognoza
Foto: Unsplash

U Republici Srpskoj i Federaciji /FBiH/ sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima i uz temperaturu vazduha do 20 stepeni Celzijusovih.

Jutro će uglavnom biti vedro, na zapadu uz malu do umjerenu oblačnostm, a oko rijeka i po kotlinama očekuju se magla i niska oblačnost, koja se ponegdje može i duže zadržati uz svježije vrijeme.

срна и лане

Zanimljivosti

"Bambi u kupovini": Srna zalutala u prodavnicu

U nastavku dana oblačnost od zapada širiće se ka svim krajevima i biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Na jugu Krajine u drugom dijelu dana vjetrovito. Uveče pretežno vedro, na jugu oblačnije, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, na jugu Krajine poslije podne na udare i jak južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha od jedan do šest, a najviša dnevna od 16 do 20 stepeni Celzijusovih.

ljubo ninkovic

Banja Luka

Ljubo Ninković saslušan u Tužilaštvu

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas preovladava sunčano vrijeme.

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Rudo, Sokolac i Foča šest, Višegrad sedam, Zenica devet, Bijeljina, Gacko, Srebrenica, Bugojno i Sarajevo 12, Kalinovik i Srbac 13, Han Pijesak 14, Bileća, Doboj, Drinić, Zvornik, Kneževo, Mrkonjić Grad, Šipovo, Jajce i Livno 15, Novi Grad i Prijedor 16, Drvar i Mostar 17, Trebinje, Sanski Most i Tuzla 18, Banjaluka 19, a Ribnik i Bihać 20 stepeni Celzijusovih.

Tagovi:

Vremenska prognoza

RHMZ

