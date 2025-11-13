Tri horoskopska znaka poznata po svojoj dvoličnosti

Iako svi ponekad skrivamo svoje pravo mišljenje, ima i onih ljudi koji to rade s posebnom lakoćom.

Oni se znaju prilagoditi svakome, ali često mijenjaju ponašanje u zavisnosti od situacije.

Oni mogu drugima d‌jelovati šarmantno i pristojno, ali iza te slike često se kriju neiskrene namjere ili promjenjivo raspoloženje.

Prema astrologiji, tri horoskopska znaka posebno se izdvajaju po sklonosti dvoličnosti i sposobnosti da u trenu pokažu potpuno drugo lice.

Blizanci

Ljudi rođeni u ovom znaku često se opisuju kao osobe dvostruke prirode.

Blizanci se lako prilagođavaju, ali njihova promjenjivost može ostaviti dojam neiskrenosti.

U jednom trenutku mogu biti puni entuzijazma i topline, a već u sljedećem distancirani i hladni.

Njihova komunikativnost ponekad d‌jeluje kao maska kojom skrivaju prave emocije.

Iako ne žele nikome naštetiti, često ni sami ne znaju šta zaista misle ili osjećaju.

Škorpija

Škorpije su majstori prikrivanja svojih misli i namjera. Iako d‌jeluju mirno, u njima se stalno odvija unutrašnji sukob između emocija i razuma.

Zbog svoje tajanstvene prirode, rijetko otkrivaju šta stvarno osjećaju, što kod drugih može stvoriti dojam dvoličnosti.

Njihova sposobnost da čitaju ljude i manipulišu situacijama dodatno pojačava taj dojam.

Ipak, njihova dvoličnost najčešće proizlazi iz potrebe da se zaštite, a ne da nekoga povrijede.

Vaga

Vage izbjegavaju sukobe po svaku cijenu pa se često ponašaju različito pred različitim ljudima kako bi zadržale mir.

U želji da svima ugode, znaju reći ono što drugi žele čuti, a ne ono što stvarno misle.

Iako su iskrene po naravi, njihova potreba za harmonijom često ih navodi na površnost i prikrivanje emocija.

Zbog toga mogu izgledati dvolično u očima onih koji očekuju iskrenost pod svaku cijenu, prenosi Indeks.