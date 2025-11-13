Ova četiri znaka su na najjačem udaru retrogradnog Merkura: Čuvajte se!

Retrogradni Merkur u novembru 2025. ne dolazi da nas uzdrma bez razloga - već da nas uspori, pročisti i poveže sa onim što zaista osjećamo. Ovaj ciklus može biti snažan alat za ličnu transformaciju, ali samo ako mu dozvolimo da nas vodi ka dubljem razumijevanju sebe, svojih odnosa i odluka. U vremenu kada se mnogo toga mijenja, Merkur nam poručuje da zastanemo, udahnemo i poslušamo svoj unutrašnji glas.

Godina 2025. bila je sve osim mirne, a ni njen kraj neće proći nezapaženo. Od 9. do 29. novembra planeta komunikacije, misli i tehnologije kretaće se unazad kroz Strijelca i Škorpiju, donoseći period introspekcije, emotivnih promjena i nekoliko važnih lekcija koje će nas natjerati da preispitamo sve, od sopstvenih uvjerenja do odnosa s drugima. Ovo je trenutak kada kosmos poziva na usporavanje, iskrenost i promjene koje vode novom početku.

Merkur, koji inače vlada govorom, pisanjem i načinom na koji razmišljamo, sada će nas izazvati da uskladimo razum s emocijama. Nije riječ samo o sporijoj komunikaciji - ovo je proces dubokog unutrašnjeg preokreta. Ovaj retrogradni ciklus ima posebnu težinu jer povezuje dva vrlo različita znaka. U Strijelcu, Merkur podstiče preispitivanje naših uvjerenja, vrijednosti i životnih filozofija. To je trenutak kada shvatamo da možda više ne vjerujemo u iste stvari kao prije godinu dana.

Zatim, kada uđe u Škorpiju, energija postaje emotivnija i introspektivnija. Na površinu izlaze duboko potisnute emocije, stare veze i neizgovorene istine. To je poziv da zaronimo ispod sloja logike i poslušamo ono što srce već dugo zna. Zanimljivo je da će se ovaj retrogradni Merkur odvijati između dva Supermjeseca, što znači da će i naša saznanja biti intenzivna, a osjećanja pojačana. Pripremite se za buđenja - i duhovna i emotivna.

Vremenska linija retrogradnog Merkura

4. novembar: Merkur usporava tokom Supermjeseca u Biku - neočekivane vesti ili preokreti su na pomolu.

9-12. novembar: Ulazi u Strijelca pored Marsa - riječi imaju moć, zato ih birajte pažljivo.

17. novembar: Sekstil s Plutonom - vijreme za duboku introspekciju i jačanje intuicije.

18. novembar: Merkur se vraća u Škorpiju - pomak s razuma na emocije.

19-22. novembar: Mogući tehnički problemi, konfuzija i emotivni ispadi - napravite pauzu prije impulsivnih odluka.

24. novembar: Susret s Venerom - odnosi se produbljuju, a raste i kreativna inspiracija.

29. novembar: Merkur ponovo kreće direktno - dolaze jasnoća, olakšanje i novi početak.

4. decembar: Merkur izlazi iz svoje "sjenke" - završetak četvoronedjeljne transformacije.

Strijelac

Ovo je vaše vrijeme samootkrivanja. Neočekivane vijesti mogle bi vas vratiti u prošlost, ili natjerati da preispitate svoje odluke i motive.

Nakon 18. novembra, povucite se malo u tišinu - introspekcija će vam pomoći da razjasnite šta zaista želite. Između 12. i 20. decembra, kada Merkur ponovo krene naprijed, bićete spremni da donesete važne odluke iz potpuno nove perspektive.

Škorpija

Finansije i lične vrijednosti dolaze u prvi plan. Početkom retrogradnog hoda moguće su promjene ili vijesti koje će vas natjerati da preispitate kako ulažete svoje vrijeme, energiju i novac.

Oko 17. novembra, kada Merkur formira sekstil s Plutonom, stiže dublje razumijevanje - šta vas zaista ispunjava, a šta vas iscrpljuje. Posebno magični dani biće između 22. i 24. novembra, kada kreativna energija i nova jasnoća otvaraju vrata pozitivnim promenama.

Ribe

Retrogradni Merkur u vašem profesionalnom sektoru donosi turbulencije na poslu. Obratite pažnju na mejlove, dogovore i rokove - moguće su zabune. Od 15. do 20. novembra situacija kulminira, pa izbjegavajte ishitrene odluke.

Drugi dio retrogradnosti, međutim, donosi inspiraciju i priliku za promjene koje će vam dugoročno koristiti. Do sredine decembra bićete spremni da ostavite stres iza sebe i krenete novim putem.

Bik

Retrogradni Merkur za vas otvara teme intimnosti, povjerenja i bliskih odnosa. Neki razgovori iz prošlosti mogli bi se ponovo pojaviti, kao i osobe s kojima imate nedovršene priče.

Oko Mladog mjeseca u Škorpiji (20. novembra) imaćete priliku da postavite jasne granice i otvoreno kažete šta želite. Ne plašite se ranjivosti - iskrenost će vas ovog puta osloboditi i pomoći da odnosi postanu dublji, stvarniji i slobodniji.

Retrogradni Merkur u novembru 2025. nije tu da nas kazni - već da nas uspori, pročisti i poveže s našom istinom.

Ako mu dozvolite, ovaj ciklus biće snažan alat za ličnu transformaciju, i početak nečeg novog.