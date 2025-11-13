Zatvorenici šipkom od kreveta napravili rupu u zidu: Obezbjeđenje odmah reagovalo

Pripadnici Službe za obezbjeđenje Kazneno-popravnog zavoda u Somboru juče su u popodnevnim satima otkrili manje oštećenje ispod prozora jedne pritvorske sobe, saznaje Telegraf.rs

Iako je riječ o rupi prečnika oko desetak centimetara, koja nije mogla da omogući bjekstvo pritvorenika, odmah je sproveden detaljan pretres prostorije.

Tokom pregleda, službenici su pronašli metalnu šipku koja se mogla lako ukloniti sa jednog dijela kreveta, a sumnja se da je upravo tim predmetom napravljeno oštećenje na zidu.

Protiv dvojice pritvorenika, za koje se vjeruje da su učestvovali u oštećenju, odmah su podnijete disciplinske prijave, a oni su razmješteni u druge sobe kako bi se spriječila dalja komunikacija među njima.

Prema nezvaničnim informacijama, u pritvorskoj sobi u kojoj je oštećenje otkriveno nalazila su se lica koja su u pritvoru zbog sumnje da su počinila krivična djela krađe automobila i teške krađe. Istraga o ovom slučaju je u toku.

(Telegraf.rs)