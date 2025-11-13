Pronađena tijela svih poginulih u padu vojnog aviona

13.11.2025
Pronađena su tijela svih 20 turskih vojnika poginulih u padu vojnog aviona u Gruziji, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane.
"Kao rezultat pretrage na mjestu pada vojnog transportnog aviona na azerbejdžansko-gruzijskoj granici, pronađeno je tijelo 20. poginulog vojnika", navodi se u saopštenju.
Vojni transportni avion "C-130" srušio se 11 novembra u Gruziji.
Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan rekao je juče da je pronađena crna kutija i da se nastavlja istraga o uzroku nesreće.
