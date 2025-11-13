Logo
Large banner

Pronađena tijela svih poginulih u padu vojnog aviona

13.11.2025

10:11

Komentari:

0
Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона
Foto: Tanjug/AP Photo/Zurab

Pronađena su tijela svih 20 turskih vojnika poginulih u padu vojnog aviona u Gruziji, saopštilo je tursko Ministarstvo odbrane.

"Kao rezultat pretrage na mjestu pada vojnog transportnog aviona na azerbejdžansko-gruzijskoj granici, pronađeno je tijelo 20. poginulog vojnika", navodi se u saopštenju.

Vojni transportni avion "C-130" srušio se 11 novembra u Gruziji.

Сарајево-магла-смог-04092025

Gradovi i opštine

Vazduh u Sarajevu zagađen, izdate preporuke za građane

Predsjednik Turske Redžep Tajip Erdogan rekao je juče da je pronađena crna kutija i da se nastavlja istraga o uzroku nesreće.

Podijeli:

Tagovi:

pao avion

Turska

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Власница познате пекаре пронађена мртва: Коса јој се запетљала у машину

Svijet

Vlasnica poznate pekare pronađena mrtva: Kosa joj se zapetljala u mašinu

2 h

0
Руски ПВО системи оборили 130 украјинских дронова током ноћи

Svijet

Ruski PVO sistemi oborili 130 ukrajinskih dronova tokom noći

2 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Zlatna iluzija Ukrajine se raspada - Mađarska neće slati novac ratnoj mafijaškoj mreži

3 h

0
Инфузија болница доктор

Svijet

Hiljade medicinara ostaje bez posla

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

31

Zeničanin na neobičan način proizvodi struju - ne plaća ništa

12

30

Gugl pod istragom

12

27

Osuđen razbojnik iz Kikinde: Upadao ljudima u kuće, pa ih vezivao i prijetio im smrću

12

25

Oglasila se banjalučka policija o pokušaju prevare banke

12

20

Tinejdžerku (14) držao zaključanu na tavanu danima, pa se iživljavao nad njom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner