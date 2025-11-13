Orban: Zlatna iluzija Ukrajine se raspada - Mađarska neće slati novac ratnoj mafijaškoj mreži

13.11.2025
09:27
Komentari:0
Mađarski premijer Viktor Orban, poručio je na društvenoj mreži Iks, da se zlatna iluzija Ukrajine raspada i da je ratna mafijaška mreža otkrivena.
- Ratna mafijaška mreža sa bezbroj veza do predsjednika Volodimira Zelenskog je razobličena. Ministar energetike već je podnio ostavku, a glavni osumnjičeni je pobjegao iz zemlje - poručio je Orban.
Svijet
Hiljade medicinara ostaje bez posla
Ističe da su ovakvi događaji prikaz haosa u koji briselska elita želi da usipa novac evropskih poreskih obveznika.
- Sve što ne bude potrošeno na frontu završi u džepovima ratne mafije. Ludilo. Hvala, ali mi u tome ne želimo da učestvujemo - napisao je Orban.
Poručuje da Mađarska neće slati novac mađarskog naroda u Ukrajinu.
Gradovi i opštine
Pojačana kontrola u saobraćaju na području Prijedora
- Može biti mnogo bolje iskorišćen kod kuće: samo ove sedmice udvostručili smo naknade hraniteljskim porodicama i odobrili četrnaestu penziju. U svakom slučaju, nakon svega ovoga, sigurno nećemo popustiti pred finansijskim zahtjevima i ucjenama ukrajinskog predsjednika. Krajnje je vrijeme da Brisel konačno shvati gdje njihov novac zaista odlazi - zaključio je Orban.
The golden illusion of Ukraine is falling apart. A wartime mafia network with countless ties to President @ZelenskyyUa has been exposed. The energy minister has already resigned, and the main suspect has fled the country.— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 13, 2025
This is the chaos into which the Brusselian elite want to… pic.twitter.com/C1nuQV7HsT
Auto-moto
3 h1
Ljubav i seks
3 h0
Zanimljivosti
3 h0
Scena
3 h0
Najnovije
Najčitanije
12
31
12
30
12
27
12
25
12
20
Trenutno na programu