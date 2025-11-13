Logo
Orban: Zlatna iluzija Ukrajine se raspada - Mađarska neće slati novac ratnoj mafijaškoj mreži

13.11.2025

09:27

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP

Mađarski premijer Viktor Orban, poručio je na društvenoj mreži Iks, da se zlatna iluzija Ukrajine raspada i da je ratna mafijaška mreža otkrivena.

- Ratna mafijaška mreža sa bezbroj veza do predsjednika Volodimira Zelenskog je razobličena. Ministar energetike već je podnio ostavku, a glavni osumnjičeni je pobjegao iz zemlje - poručio je Orban.

Инфузија болница доктор

Svijet

Hiljade medicinara ostaje bez posla

Ističe da su ovakvi događaji prikaz haosa u koji briselska elita želi da usipa novac evropskih poreskih obveznika.

- Sve što ne bude potrošeno na frontu završi u džepovima ratne mafije. Ludilo. Hvala, ali mi u tome ne želimo da učestvujemo - napisao je Orban.

Poručuje da Mađarska neće slati novac mađarskog naroda u Ukrajinu.

полиција-Република Српска-знак стоп

Gradovi i opštine

Pojačana kontrola u saobraćaju na području Prijedora

- Može biti mnogo bolje iskorišćen kod kuće: samo ove sedmice udvostručili smo naknade hraniteljskim porodicama i odobrili četrnaestu penziju. U svakom slučaju, nakon svega ovoga, sigurno nećemo popustiti pred finansijskim zahtjevima i ucjenama ukrajinskog predsjednika. Krajnje je vrijeme da Brisel konačno shvati gdje njihov novac zaista odlazi - zaključio je Orban.

Viktor Orban

