Broj uvezenih automobila u Srpsku utrostručen za deceniju

Tokom 2015. godine uvoz automobila iznosio je 48,8 miliona KM, 2020. godine dostigao je 98,3 miliona, dok je u prvih devet mjeseci ove godine iznosio 139,6 miliona KM, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Kako se ističe u saopštenju, osim vrijednosti, u istom periodu je značajno porastao i broj uvezenih vozila.

"Tokom 2015. u Republiku Srpsku je uvezeno 5 050 automobila, dok je 2020. taj broj bio 7 821. U prvih devet mjeseci 2025. godine uvezeno je 15 088 vozila, što je za 92,9 odsto više u odnosu na prije pet godina, kao i za 198,8% ili gotovo tri puta više u odnosu na 2015. godinu", navode oni.

Ljubav i seks Otkriveno šta najviše ubija strast u vezama

Dodaju da su tokom sve tri referentne godine, Njemačka u ukupnom uvozu učestvovala oko 50 odsto i prema vrijednosti i prema broju uvezenih automobila u Republiku Srpsku.

"U prvih devet mjeseci 2025. godine iz te zemlje uvezeno je automobila ukupne vrijednosti od 65,9 miliona KM. Na drugom mjestu nalazi se Francuska sa 34,5 miliona KM, dok je Češka Republika treća sa 14,6 miliona KM. Slijede Švedska i Japan. Za razliku od 2015. i 2020. godine, u toku 2025. Japan i Švedska su se našli na četvrtom i na petom mjestu zemalja i po broju i po vrijednosti uvezenih automobila. Vrijednost uvezenih automobila tokom prvih devet mjeseci ove godine iz Švedske bila je 7,9 miliona KM, a iz Japana 4,7 miliona KM", zaključuje se u saopštenju, piše RTRS.