Pao na teorijskom ispitu vožnje 128 puta!

11.11.2025

09:48

Novi podaci britanske škole vožnje AA otkrili su da je jedan vozač početnik u Velikoj Britaniji pao na teorijskom ispitu 128 puta, što ga je koštalo oko 3.300 evra.

Drugi kandidat položio je ispit tek u 75. pokušaju, sa troškom od oko 1.900 evra, prenosi Skaj njuz.

Svaki pokušaj teorijskog testa košta 26 evra i uključuje pitanja sa višestrukim izborom i video-snimke za procjenu opasnosti u saobraćaju.

Podaci britanske Agencije za standarde vozača i vozila (DVSA) pokazuju da je prošle godine prosječan broj pokušaja polaganja teorijskog testa bio 21, dok su dvije osobe polagale praktični ispit 37 puta bezuspješno, potrošivši oko 2.500 evra po osobi. Procenat položenih ispita u fiskalnoj 2024/25. godini u Velikoj Britaniji bio je 44,9 odsto za teorijski i 48,7 odsto za praktični test.

Авион

Svijet

Drama na aerodromu: Vozilo za prevoz putnika udarilo u platformu, ima povrijeđenih

Direktorka škole vožnje AA Ema Buš rekla je da je "ponavljanje gradiva ključ uspjeha" i upozorila da mnogi kandidati potcjenjuju zahtjevnost teorijskog ispita.

