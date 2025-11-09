Svetislav zbog saobraćajnih kazni morao da promijeni ishranu

Svetislav Blagojević Frnja (74) penzioner iz Jagodine zbog brojnih saobraćajnih prekršaja, morao je da promijeni i način ishrane, ali i automobil.

Ovaj veseli Jagodinac koji penzionerske dane provodi družeći se s prijateljima najviše kraj rijeke dok pecaju, ispričao je svoju muku koju je mučio nekoliko godina.

Svijet Srušio se helikopter sa ruskim vojnim zvaničnicima - pet mrtvih

"Imao sam 197 kilograma, ali sam funkcionisao. Krupan sam čovjek, čvrsta građa. Vozio sam opel astru ali nikad nisam mogao da se vežem. Kako ću - pojas kratak! Ne znam ni sam koliko sam kazni platio. Kad me vide, zaustave me - nije vezan pojas, kazna! Nema opravdanja", priča Frnja, a prenosi portal "TV Palma plus".

Nijedan drugi prekršaj, kaže, nije napravio - ni zbog prekoračenje brzine, ni zbog nepoštovanja drugih propisa, samo zbog pojasa.

Kako ni Zakonom o bezbjednosti saobraćaja nije bio regulisan ovaj problem, Blagojević je otišao kod stručnjaka koji se bave tehničkim pregledom vozila.

"Čuo sam da ima nastavak za pojas, da može da se produži. Probao sam i sa tim, ali desilo se da sam platio kaznu i kad sam bio suvozač", priča u dahu Frnja.

Scena Jovana Jeremić doživjela srčani udar

E, onda mu je, kako kaže, puk'o film.

"Riješio sam da malo smršam i promijenim kola. Nije mi bilo baš jednostavno da kupim drugi auto, jer sam imao malu penziju. Ali, kako sam već morao da skinem višak kilograma zbog zdravlja, malo sam trpio, uštedio sam novac na hrani, prodao sam stari auto i kupio citroen ksantiu. Auto je bio polovan, ali je pojas bio dovoljno dugačak i za moju tadašnju kilažu", nastavlja.

Sad ima oko 150 kilograma.

"Bolje se osjećam, zdravlje se popravilo, a i komotno vozim bez straha da će da me kazne - pojas je podugačak i uredno ga vezujem", završava on kroz osmijeh.